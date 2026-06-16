In una zona defilata del quartiere Rifredi a Firenze, su un muro è apparsa la scritta fatta con lo spray viola “Donzelli a testa in giù”. La scritta contro il dirigente di Fratelli d’Italia che è originario proprio del capoluogo toscano è stata realizzata su un muro in una zona defilata e vicina alla stazione ferroviaria Statuto.

A rilanciarla sui social è Matteo Zoppini, consigliere del partito di Giovanni Donzelli in Toscana. L’esponente di FdI posta la foto su Facebook e scrive: “Non è la solita bravata di qualche imbecille che non ha nulla di meglio da fare. È un fatto grave, l’ennesima dimostrazione di un clima d’odio che qualcuno continua scientemente ad alimentare”. Zoppini si limita ad assicurare: “Non ci intimidiscono”. E incassa la solidarietà di quasi tutto il centrodestra e dei presidenti delle Camere.