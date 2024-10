E anche quest’anno Salvini non ha cancellato la Fornero. Quando disse: “Al primo consiglio dei ministri la cancelleremo”

E anche in quest’ultima manovra appena accennata in Consiglio dei ministri la legge Fornero non è stata cancellata. Insomma, la riforma delle pensioni tanto odiata dalla destra, anche quest’anno, malgrado le promesse, resterà in vigore. Ma la legge Fornero non era una delle cose più odiate sul pianeta da Salvini? Era, appunto. D’altronde, c’è chi ricorda quando, in diretta a Otto e mezzo, Salvini disse che cancellare la Fornero sarebbe stata la prima cosa che avrebbe fatto una volta al governo.

Lei cosa farebbe come prima azione di governo? chiedeva Lilli Gruber. Rispondeva Salvini: “L’impegno morale, oltre che economico e umano che ho preso con tanti italiani, giovani e meno giovani, è di cancellare la legge Fornero per restituire il diritto alla pensione a coloro a cui è stato rubato e per aprire a tantissimi giovani le porte di un mondo del lavoro che oggi trovano chiuse”. E niente, anche quest’anno però il buon Matteo non è riuscito a farsi valere. Sarà per il prossimo.