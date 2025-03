È guerra commerciale a tout azimut fra gli USA di Donald Trump e il resto del mondo e l’America reagisce con paura. Lo fa attraverso un termometro inesorabile, la borsa di Wall Street che nella giornata di lunedì ha perso 650 punti, l’1,5%, mentre il Nasdaq ha perso il 2,5% in una sola giornata.

Siamo al caos nel mondo industrializzato, quello che voleva Vladimir Putin per vendicarsi delle sanzioni imposte alla Russia dall’Occidente dopo l’invasione dell’Ucraina e del poco calore mostrato dalla Cina per la causa russa, al di là degli abbracci e delle belle parole. E il drone Trump ha puntualmente eseguito.

Martedì 4 marzo 2025 sono entrate in vigore le nuove tariffe del 25% sulle importazioni dal Messico e dal Canada decise dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, insieme al raddoppio dei dazi sui prodotti cinesi al 20%, innescando nuovi conflitti commerciali con i tre principali partner commerciali degli Stati Uniti.

Si tratta di uno scherzo da oltre 2 trilioni (duemila miliardi) di dollari, tanto sarebbe l’impatto negativo sul commercio fra Canada, Messico, Cina e Stati Uniti.

Guerra dei dazi dalla Cina e non solo

Dopo l’entrata in vigore dei dazi imposti da Trump, la Cina ha risposto con una serie di misure di ritorsione, intensificando una guerra commerciale tra le due maggiori economie del mondo. L’azione coordinata tra gli enti governativi, tra cui una serie di nuove tariffe sui prodotti americani e controlli sulle aziende statunitensi, è stata annunciata proprio quando è entrata in vigore l’imposta aggiuntiva del 10% della Casa Bianca su tutti i prodotti cinesi.

Il ministero delle finanze cinese ha affermato che il paese sta imponendo una tariffa aggiuntiva del 15% sui prodotti di pollo, grano, mais e cotone statunitensi e una tariffa aggiuntiva del 10% su sorgo, soia, maiale, manzo, frutti di mare, frutta, verdura e latticini.

Le nuove tariffe dalla Cina dovrebbero entrare in vigore il 10 marzo. Il ministero del commercio cinese ha affermato di aver aggiunto 15 aziende americane a un elenco di controllo delle esportazioni. Tra questi rientrano il produttore di droni Skydio e la startup di intelligenza artificiale Shield AI, sostenuta da Andreessen Horowitz, che realizza sistemi basati sull’intelligenza artificiale per droni.

L’inclusione nell’elenco impedirebbe l’esportazione cinese di articoli a duplice uso, che possono essere utilizzati sia per applicazioni civili che militari, a tali aziende.

Il ministero del commercio di Pechino ha anche aggiunto 10 aziende americane all’elenco delle “entità inaffidabili” della Cina. A queste aziende è vietato esportare o importare in Cina o effettuare nuovi investimenti nel paese, secondo il ministero.

Il governo cinese ha affermato che avrebbe impedito all’azienda biotecnologica statunitense Illumina di esportare sequenziatori di geni in Cina dopo che Pechino ha aggiunto l’azienda all’elenco delle “entità inaffidabili” in rappresaglia per il primo giro di tariffe del presidente Trump a febbraio.

L’ulteriore tariffa del 10% dell’amministrazione Trump sulle importazioni dalla Cina si aggiunge a un’ulteriore imposta del 10% sui prodotti cinesi il mese scorso. La Casa Bianca ha affermato di voler imporre tariffe alla Cina a causa del suo ruolo nel commercio del fentanyl. Ha inoltre imposto tariffe del 25% su Messico e Canada martedì mattina presto dopo un ritardo di un mese.

La reazione di Canada e Messico

Canada e Messico, che hanno goduto di un rapporto commerciale praticamente privo di tariffe con gli Stati Uniti per tre decenni, sono pronti a reagire immediatamente. Il primo ministro canadese Justin Trudeau ha affermato che Ottawa avrebbe risposto con tariffe immediate del 25% su importazioni statunitensi per un valore di 30 miliardi di dollari canadesi (20,7 miliardi di dollari) e altri 125 miliardi di dollari canadesi (86,2 miliardi di dollari) se le tariffe di Trump fossero state ancora in vigore entro 21 giorni.

In precedenza aveva affermato che il Canada avrebbe preso di mira birra, vino, bourbon, elettrodomestici e succo d’arancia della Florida americani.

Il premier dell’Ontario Doug Ford ha dichiarato alla NBC di essere pronto a interrompere le spedizioni di nichel e la trasmissione di elettricità dalla sua provincia agli Stati Uniti per rappresaglia. La presidente messicana Claudia Sheinbaum si prevede invece che annuncerà la sua risposta durante una conferenza stampa a Città del Messico martedì.