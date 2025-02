Trump piegato ai voleri di Putin? Una nuova rivelazione si aggiunge al fondamentale libro, “Collusion”, di Luke Harding basato sulle ricerche condotte dalla ex spia inglese Christopher Steele.

Autore del nuovo scoop e un testimone diretto, un ex ufficiale dell’intelligence sovietica, Alnur Mussayev,.

Secondo Alnur Mussayev, Donald Trump sarebbe stato reclutato come agente del KGB durante un viaggio a Mosca nel 1987.

La notizia non ha colpito molto i giornali, forse per soggezione rispetto al presidente americano, forse perché la fonte è un umano di serie b.

In realtà qualcosa non quadra. Trump e indubbiamente dotato di capacità superiori alla media, come dimostra l’ottovolante della sua vicenda personale. Molte delle cose che fa e dice rispondono di sicuro al sentire del popolo profondo americano e anche dalle nostre parti.

Ma la sua politica estera, in questo come nel precedente mandato, non si spiega se non con una subordinazione a Putin.

Trump reclutato da una spia del Kazakistan

Alnur Mussayev, che in precedenza aveva diretto il Comitato per la sicurezza nazionale del Kazakistan, ha affermato che uno dei suoi compiti era “reclutare uomini d’affari dai paesi capitalisti” e ha affermato che una di queste reclute era Trump. All’epoca, l’attuale presidente degli Stati Uniti era un promotore immobiliare newyorkese quarantenne.

Alnur Mussayev, che fu capo dell’intelligence kazaka, non ha fornito prove a sostegno della sua affermazione, rilasciata a una tv del Kazakistan e ripresa da Tessaron News su Facebook, ma ciò ha generato ulteriori speculazioni sui legami di Trump con la Russia, risalenti alla sua prima visita a Mosca 38 anni fa.

Trump, stella nascente del mercato immobiliare di New York, si recò in Unione Sovietica per valutare la possibilità di costruire un albergo nella capitale.

Scrive Tessaron News su Istagram:

Parlando a Kursiv Media, Alnur Mussayev, ex presidente del Comitato per la sicurezza nazionale del Kazakistan (KNB), ha affermato che il KGB sovietico reclutò Donald Trump nel 1987, assegnandogli lo pseudonimo di “Krasnov”.

Nella sesta direzione del KGB

Mussayev, che in quel periodo prestava servizio presso la Sesta Direzione del KGB a Mosca, affermò che la loro missione principale era quella di reclutare imprenditori dai paesi capitalisti e che tra le loro reclute c’era anche Trump, all’epoca un imprenditore americano quarantenne.

Ha ipotizzato che le politiche di Trump abbiano contribuito a un cambiamento negli standard e nei valori globali e ha affermato che la Russia possiede materiale compromettente su Trump, affermando che il Cremlino lo sta preparando da anni per la sua ascesa alla presidenza degli Stati Uniti. Mussayev ha anche affermato che l’élite politica statunitense è consapevole della dipendenza di Trump dal Cremlino, ma non può ammetterlo apertamente a causa della posizione globale del Paese.

Alnur Aljapparuly Mussayev è stato capo del Comitato per la sicurezza nazionale del Kazakistan (KNB) durante il mandato del presidente Nursultan Nazarbayev.

Nel 2007, Mussayev fuggì dal Kazakistan insieme al suo ex vice Rakhat Aliyev, rifugiandosi a Vienna, in Austria. Mussayev ha accusato il governo di corruzione diffusa e di aver pagato milioni di dollari in tangenti al presidente Nazarbayev da parte delle compagnie petrolifere occidentali. Il governo del Kazakistan lo ha condannato in contumacia per crimini commessi a seguito della sua defezione.

Nel 2015, Mussayev è stato accusato del rapimento e dell’omicidio di due banchieri nel caso di omicidio di Nurbank. Il principale sospettato del caso, Rakhat Aliyev, è stato trovato impiccato nella sua cella prima dell’inizio del processo. Il processo fu uno dei più complessi della storia austriaca, con oltre 60 testimoni. Mussayev è stato scagionato da tutte le accuse.

Questa sembra dimostrare che Alnur Mussayev non è una fonte attendibile e le affermazioni circa la tempistica e la portata sono, nella migliore delle ipotesi, palesemente dubbie. Tuttavia, è stato interessante vederlo riportato su Kursiv, un rispettato sito di notizie in Kazakistan, sebbene sotto il controllo di Almaty.

Si dice che il viaggio sia stato facilitato da funzionari sovietici, suscitando tra gli analisti dell’intelligence dubbi sul fatto che si trattasse di una normale opportunità commerciale o di qualcosa di più scandaloso.

Trump ha negato con veemenza di avere legami impropri con la Russia o di essere in combutta con il presidente Vladimir Putin.

Tuttavia, alcuni funzionari statunitensi hanno ripetutamente espresso preoccupazioni circa i suoi stretti rapporti con il leader del Cremlino, in particolare durante il suo primo mandato.

Anthony Scaramucci, che nel 2017 ha ricoperto per un breve periodo la carica di direttore della comunicazione della Casa Bianca di Trump, ha contribuito ad accrescere l’intrigo durante una recente puntata del podcast The Rest Is Politics: US. Sostiene che la deferenza di Trump nei confronti di Putin abbia lasciato perplessi molti dei suoi ex alti funzionari.

“Penso che ci sia una misteriosa ‘presa’ sul presidente”, ha affermato. Il signor Scaramucci non ha fornito dettagli su cosa potrebbe essere questa “presa”, ma ha lasciato intendere che anche diversi ex funzionari dell’amministrazione Trump, tra cui H.R. McMaster, James Mattis e John Kelly, hanno avuto difficoltà a comprendere l’affinità di Trump con Putin. “Non so perché succede questo”, ha detto. “McMaster non riusciva a capirlo, Mattis non riusciva a capirlo, Kelly non riusciva a capirlo.”