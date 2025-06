“Non è molto corretto – ha scritto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump su Truth – parlare di ‘cambio di regime’, ma se l’attuale governo iraniano non riesce a far tornare grande l’Iran, perché non dovrebbe esserci un cambiamento? Miga!”.

Con l’acronimo “MIGA”, Trump ha quindi giocato sullo slogan “MAGA” (Make America Great Again), trasformandolo per adattarlo alla situazione iraniana (“Make Iran Great Again”).

Nel frattempo, Trump ha rivolto dure critiche al deputato repubblicano del Kentucky Thomas Massie, che si è espresso nettamente contro un attacco statunitense all’Iran. Secondo Trump, “Thomas Massie non è veramente Maga, anche se ama definirsi tale. In realtà, il movimento Maga non lo apprezza, non lo conosce e non lo rispetta. È una figura negativa che vota quasi sempre contro, indipendentemente dal merito delle proposte. È una persona ingenua che ritiene che per l’Iran sia strategico possedere l’arma nucleare più potente, mentre allo stesso tempo non perde occasione di urlare morte all’America”. Trump ha poi ricordato che l’Iran ha causato la morte e il ferimento di migliaia di americani e ha persino occupato l’ambasciata statunitense a Teheran durante l’amministrazione Carter. “Ieri abbiamo ottenuto un grande successo militare togliendo loro la ‘bomba’ — che, se potessero, userebbero sicuramente! — eppure questo ‘peso leggero’ del Congresso si oppone a quanto è stato brillantemente realizzato”. Infine, Trump ha esortato il movimento Maga a eliminare “come la peste” quella che ha definito una figura “patetica” e ha annunciato che sosterrà con grande impegno un candidato patriottico che sfiderà Massie alle primarie repubblicane in Kentucky.