Elon Musk, fresco di nomina da parte di Donald Trump a capo del Dipartimento per l’efficienza, continua a intromettersi nella politica italia. Questa volta il multi miliardario se l’è presa con Sea Watch scrivendo: “È un’organizzazione criminale”. Solo ieri Musk, commentando quel che sta accadendo con i migranti in Albania, aveva scritto: “Questi giudici devono andarsene”.

E mentre il centrosinistra, alle parole di Musk, solleva un muro di proteste. Dal centrodestra, per ora, il silenzio. Anzi. Salvini, per esempio, ringrazia: “Quella di Musk non è una interferenza perché da New York ha dato una valutazione come fanno tanti americani da una parte e dall’altra”.

Sea Watch is a criminal organization — Elon Musk (@elonmusk) November 12, 2024

Schlein: “Si fanno dettare la linea da Musk?”

“Abbiamo Musk che si permette di dire che i giudici devono essere cacciati – ha detto Elly Schlein a DiMartedì – questa è l’idea che chi ha soldi può comprare tutto, anche la giustizia, ma noi non ci stiamo, sennò sarà una giustizia solo per i ricchi. E’ imbarazzante che i sovranisti di casa nostra si facciano dettare la linea da un miliardario americano, dovrebbero difendere i giudici. Oggi Meloni è stata zitta, non ha detto una parola”.

“Chissà se ora i patrioti Meloni e Salvini difenderanno la sovranità italiana”

“Chissà se i patrioti Meloni e Salvini difenderanno la sovranità italiana dalle ingerenze del miliardario americano Elon Musk che chiede ai giudici di un Paese sovrano di andarsene? Perchè Musk non si fa gli affari suoi? Forse pensa di intimidire i giudici italiani, ma l’Italia non è ancora l’Ungheria né la Russia di Putin, né tantomeno gli Usa di Trump con la giustizia assoggettata al potere politico”.