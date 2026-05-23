Il 24 e 25 maggio si aprono le urne elettorali per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale di 894 comuni, tra i quali un capoluogo di regione e 17 di provincia.

Chiamati a votare i cittadini di Venezia, Reggio Calabria, Lecco, Mantova, Arezzo, Pistoia, Prato, Fermo, Macerata, Chieti, Avellino, Andria, Trani, Crotone, Salerno, Agrigento, Enna e Messina. Il successivo eventuale turno di ballottaggio (nei comuni con oltre 15mila abitanti) avrà luogo il 7 e l’8 giugno.

Sei milioni di elettori coinvolti, di cui larga parte (4,8 milioni) concentrati nei comuni con più di 15mila abitanti.

Candidato sindaco, liste collegate, preferenze

Nei comuni fino a 15mila abitanti si può scegliere di mettere un segno sul simbolo del candidato sindaco, oppure a su quello della lista collegata, o su tutti e due: il voto va sia al candidato sindaco che alla lista.

Nei comuni più grandi, dove vige un sistema maggioritario a doppio turno: vince chi conquista il 50% + 1 dei voti al primo turno o chi si impone nell’eventuale ballottaggio tra i due candidati più votati.

Si può tracciare un segno solo sul simbolo del candidato sindaco, in questo caso iol voto andrà a lui e non alla lista collegata. Possibile il voto disgiunto: cioè un segno sul candidato sindaco e uno su una lista non collegata. Possibile anche esprimere fino a due preferenze (ma devono essere di sesso diverso, pena l’esclusione della seconda preferenza).