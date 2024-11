Elezioni in Emilia Romagna, Borghi: “Già sparita la bassa affluenza”. Rita dalla Chiesa: “Alla prossima alluvione se lo ricorderanno”

Fa discutere su X un tweet di Rita dalla Chiesa in risposta a un altro tweet del senatore della Lega, Claudio Borghi. Ma andiamo con ordine. Si parla della vittoria del centrosinistra in Emilia Romagna. Scrive Borghi: “In Emilia Romagna già sparita la bassa affluenza. Si sente distintamente preparare la fanfara”. Il senatore, insomma, polemizza con i media che non parlano della bassa affluenza alle regionali come invece, è la sua tesi, in passato hanno fatto per giustificare le vittorie del centrodestra. Sotto al tweet di Borghi, tra le tante risposte, anche quella di Rita dalla Chiesa: “Alla prossima alluvione se lo ricorderanno”.