Elezioni in Germania, secondo i primi exit poll, ha vinto la Democrazia Cristiana, al potere, a fasi alterne, dalla fine della guerra e passata indenne, al contrario di quella italiana, dalla tempesta di mani pulite nel 90.

Dopo la lunga stagione di governo Merkel, l’ultima coalizione, la cui caduta ha portato a queste elezioni, era guidata dai socialdemocratici con l’adesione di Verdi e Liberali.

L’estrema destra dell’AfD si piazza al 2° posto, il suo miglior risultato di sempre

Il leader della CDU Merz è sulla buona strada per diventare cancelliere

Merz, 69 anni, non ha alcuna esperienza governativa precedente, ma ha promesso di svolgere un ruolo di leadership maggiore di Scholz e di collaborare maggiormente con gli alleati chiave, riportando la Germania al centro dell’Europa. Mesi di trattative di coalizione potrebbero lasciare un vuoto

Un flash della Reuters ha reso noto che i conservatori dell’opposizione tedesca hanno vinto le elezioni nazionali di domenica, mettendo il leader Friedrich Merz sulla buona strada per diventare il prossimo cancelliere, mentre il partito di estrema destra Alternativa per la Germania è arrivato secondo, il suo miglior risultato di sempre.

Dopo una campagna elettorale turbata da una serie di attacchi violenti e dagli interventi dell’amministrazione del presidente statunitense Donald Trump, il blocco conservatore CDU/CSU ha ottenuto il 28,5% dei voti, seguito dall’AfD con il 20%, secondo un exit poll pubblicato dall’emittente pubblica ZDF.

Primi exit poll dalle elezioni in Germania

I primi exit poll delle elezioni anticipate in Germania, aggiunge Reuters, prevedono la vittoria dei conservatori di Friedrich Merz (CDU/CSU), ma un solido secondo posto per l’estrema destra di Alternativa per la Germania (AfD) sembra destinato a ottenere il suo miglior risultato finora nella potenza economica in difficoltà d’Europa. Si prevede che la SPD raggiungerà il suo peggior risultato nel dopoguerra.

Nonostante i primi segnali di una vittoria dei conservatori, la Germania potrebbe dover affrontare mesi di incertezza politica, poiché il partito dovrà formare una coalizione per assicurarsi la maggioranza. Con tutti gli altri principali partiti al governo che collaborano con l’AfD, la sfida immediata per un eventuale cancelliere Merz sarebbe quella di mettere insieme abbastanza seggi nel Bundestag per governare tra i partiti rimanenti, preferendo quelli ideologicamente allineati con i suoi conservatori.

i primi numeri

I primi exit poll sono stati pubblicati poco dopo la chiusura dei seggi in Germania, alle 18:00 ora locale. Si tratta di stime della quota finale dei voti dei partiti nazionali basate su un campione di elettori. I primi risultati ufficiali saranno comunicati dal responsabile elettorale federale tedesco intorno alle ore 21.30.

CSU-CSU 29%

AfD 19.6

SPD 16

Verdi 13.3

La sinistra 8.6

FDP 4.9

BSW 4.7