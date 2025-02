La crisi della economia della Germania, che ha pesanti ripercussioni su quella italiana per l’integrazione dell’apparato industriale del nostro Nord in quello tedesco, è una incognita che pesa sul nostro futuro e va oltre le elezioni di domenica 24 febbraio 2025.

In crisi non c’è solo un modello produttivo troppo industriale e poco tecnologico. Determinanti si sono rivelati due fattori: la rinuncia alla energia nucleare da parte dei tedeschi e la politica di austerità auto imposta prima di essere estesa al resto d’Europa.

Il miracolo economico è kaputt? si chiede una analisi della Reuters condotta da quattro giornalisti, Maria Martinez, Dea Bankova, Anurag Rao e Prasanta Kumar Dutta.

L’articolo parte dal miracolo economico tedesco dopo la seconda guerra mondiale. C’è un thriller, romanzo e film, ambientato negli anni ‘50, “La ragazza Rosemarie”, che descrive molto bene la spregiudicatezza degli imprenditori tedeschi impegnati in ricchi commerci con Unione Sovietica e Egitto, in piena guerra fredda e crisi nasseriana.

Germania unita

Il grande balzo in avanti coincide con l’unificazione tedesca, le riforme del lavoro del socialdemocratico Gerhard Schroeder e l’euro.

La crescita economica, scrive Reuters, accelerò man mano che la Germania passò a un modello economico caratterizzato da una solida base industriale, con le automobili come prodotto di punta. Essendo un paese tecnologicamente avanzato, la Germania ha sfruttato al meglio il suo vantaggio comparato utilizzando prodotti di alta gamma.

Però poi c’è il tema energia. Prima sotto Schroeder e poi sotto il suo successore Angela Merkel, la Germania e la sua industria hanno coltivato una dipendenza dalle importazioni di energia a basso costo dalla Russia, una partnership energetica a cui si sono aggrappati anche dopo l’invasione russa della Georgia nel 2008 e l’annessione della Crimea nel 2014, ricorda il team di Reuters.

Dopo essersi assicurata forniture di energia a basso costo e abbondanti da Mosca, la Germania ha deciso nel 2011 di eliminare gradualmente l’energia nucleare in seguito alla catastrofe nucleare di Fukushima. Si prevede di chiudere gli ultimi impianti entro il 2022.

Nel 2002 l’euro è diventato una realtà per 320 milioni di persone. I tedeschi sono risultati i maggiori vincitori dalla condivisione della moneta con i loro omologhi europei. Per un paese costruito sulla solidità della sua base di esportazioni, il tasso di conversione di 2 a 1 tra il marco tedesco e l’euro è stato molto generoso per gli esportatori, facendo apparire i loro prodotti più economici sui mercati europei.

La rapida crescita della Cina, accelerata dall’adesione all’Organizzazione mondiale del commercio nel 2001, ha portato a un’enorme domanda di beni industriali “Made in Germany”.

Mentre Berlusconi

Ciò ha aumentato il caratteristico avanzo commerciale dell’economia tedesca, ovvero che il paese esporta più di quello che importa. Le economie in rapida crescita richiedevano prodotti tedeschi di alta qualità e forniture per giornali.

Inoltre Schroeder curava i rapporti con i leader cinesi, con ripetuti viaggi a Pechino, proprio nel periodo in cui Berlusconi li annullava per seguire i drammi delle olgettine.

Questo modello economico basato sull’esportazione di prodotti manifatturieri, sottolinea Reuters, ha funzionato per quasi due decenni e ha fatto della Germania il motore economico della zona euro e l’ancora della moneta unica. Altri paesi membri, come l’Italia, sono stati maggiormente colpiti da battute d’arresto, come la crisi finanziaria globale del 2008.

Durante la successiva crisi del debito sovrano europeo, durata diversi anni, la Germania, che pagava più di un quarto del conto europeo, si stancò di dover salvare quelli che i conservatori al potere con Merkel consideravano stati che avevano vissuto sconsideratamente al di sopra delle proprie possibilità. La Germania ha chiesto severe misure di austerità nei paesi in crisi come Grecia, Irlanda, Portogallo, Italia e Spagna.

In realtà quei Paesi, Italia in testa, avevano attuato una redistribuzione di ricchezza che non c’era, sotto fortissime pressioni sociali.

L’austerità ha lasciato una brutta cicatrice nella periferia europea, con tagli all’istruzione, alla sanità e alle prestazioni sociali. Una nuova generazione di laureati non è riuscita a trovare lavoro in paesi come la Spagna o l’Italia, dove la disoccupazione giovanile ha superato il 50%.

Tuttavia, sotto la superficie si nascondevano alcuni sviluppi che minavano il modello economico tedesco. Il primo colpo arrivò con l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia:

La Germania era diventata eccessivamente dipendente dalle importazioni di petrolio e gas dalla Russia e nel 2022 i prezzi dell’energia sono aumentati vertiginosamente. Inoltre, l’ultima centrale nucleare in Germania chiuderà nel 2023, limitando le opzioni disponibili come alternativa all’energia russa.

L’impennata dei prezzi ha reso difficile per l’industria tedesca rimanere competitiva, in particolare per le attività ad alta intensità energetica.

Nel 2023 si è registrato un calo del 20% della produzione nei settori ad alta intensità energetica. La crisi energetica ha esacerbato un netto declino della produzione industriale iniziato alla fine del 2017.

Il modello economico tedesco aveva un’altra dipendenza che divenne il suo tallone d’Achille: la dipendenza dalle esportazioni, in particolare verso la Cina. Sebbene la Germania abbia tratto grandi benefici dalle esportazioni verso la più grande economia asiatica e dall’outsourcing verso un’economia ad alta intensità di manodopera, la Cina stava salendo la scala della qualità e stava diventando un concorrente agguerrito. E c’erano anche segnali che la forte crescita della Cina degli anni precedenti stava iniziando a rallentare, incidendo sulla domanda di importazioni dalla Germania.

La Germania vanta inoltre un notevole surplus commerciale con gli Stati Uniti, che lo scorso anno ha raggiunto il livello record di 70 miliardi di euro e potrebbe ora essere a rischio se il presidente Donald Trump dovesse attuare i dazi minacciati. In una guerra commerciale tra Stati Uniti ed Europa, la forza industriale della Germania, in passato tanto invidiata, diventerebbe un punto debole.

Circa un quarto di questo surplus, che raggiungerà un nuovo massimo nel 2024, proviene dai prodotti automobilistici, mentre nel caso dei beni digitali la Germania registra un deficit.

Poi ci sono errori strategici, che il team di Reuters spietatamente individua.

Mentre i suoi due principali partner commerciali, Cina e Stati Uniti, stavano investendo massicciamente nell’innovazione e avanzando rapidamente per sostenere la corsa all’elettromobilità, la Germania era completamente concentrata sul salvataggio della sua industria in difficoltà, anziché investire nel futuro. Il Paese, che per decenni è stato all’avanguardia nell’innovazione industriale, ha faticato ad adattarsi all’era digitale.

I tedeschi sono piuttosto restii ad abbracciare le nuove tecnologie. Un sondaggio Bitkom del 2024 ha rivelato che tre quarti delle aziende tedesche utilizzano ancora il fax e un’azienda su quattro lo utilizza ancora frequentemente o molto frequentemente.

Poi il suicidio della austerità

Il freno al debito, una norma fiscale autoimposta che pone un tetto al debito pubblico, ha limitato la capacità della Germania di investire nella modernizzazione della propria economia. L’adozione della tecnologia è stata una delle vittime di questa austerità autoinflitta.

La digitalizzazione non è mai stata una priorità, come nel caso degli spettacoli in fibra ottica. L’ex cancelliera Angela Merkel aveva promesso di investire miliardi di euro nella rete Internet ad alta velocità, ma i soldi stanziati non sono mai arrivati. La Germania si colloca al 36° posto su 38 economie industrializzate per connessioni Internet veloci.

Non solo mancavano investimenti in innovazione e tecnologia, ma anche nelle infrastrutture pubbliche. I ponti pericolanti della Germania e la crescente inaffidabilità del suo sistema ferroviario sono esempi di come decenni di investimenti insufficienti siano percepiti dai cittadini nella loro vita quotidiana. Ben 5.000 dei 40.000 ponti lungo le autostrade tedesche sono in condizioni così pessime che necessitano urgentemente di riparazioni.