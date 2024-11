Elezioni Regionali, la DIRETTA. Instant poll SWG per La7: in Umbria testa a testa Proietti-Tesei. In Emilia Romagna davanti De Pascale

Testa a testa tra la candidata di centro sinistra Steania Proietti e quella del centrodestra Donatella Tesei in Umbria. Netto vantaggio invece per Michele De Pascale, centrosinistra, in Emilia Romagna. Questi i primi dati dei primi instant poll sulle elezioni regionali in Emilia Romagna e Umbria.

LA DIRETTA

15.22

Affluenza sopra al 50 per cento in Umbria in base ai dati di un quarto delle mille sezioni per le regionali in Umbria. E’ il dato sul sito del ministero dell’Interno.

15.00

In Umbria situazione di pareggio: Stefania Proietti, centrosinistra, tra 46,5 e 50,5. Donatella Tesei uguale: tra 46,6 e 50,5. In Emilia Romagna Michele De Pascale, centrosinistra, tra il 54,5 e il 58,5. Elena Ugolini, centrodestra, tra il 39,5 e il 43,5. Questi i numeri del primo instant poll di SWG per La7.

Anche secondo il primo exit poll del consorzio Opinio Italia per la Rai, in Umbria è testa a testa tra la candidata del centrodestra Donatella Tesei con un forchetta tra il 46,5%% e il 50,5% e la candidata del centrosinistra Stefania Proietti, che è data tra il 46% e il 50%. Il candidato Marco Rizzo è dato da zero al 2%.

14.32

La sindaca di Castel Ritaldi, Elisa Sabbatini, centrodestra ha sporto denuncia ai carabinieri per essere stata colpita con una “violenta spallata” fuori da un seggio del centro umbro. E’ lei stessa, interpellata dall’ANSA, a ricostruire l’episodio. “Ero fuori dal seggio della scuola ‘Parini’ – ha spiegato la sindaca – e stavo parlando con alcune persone, prima di votare, quando una donna che stava uscendo mi ha colpita con una violenta spallata. Sono finita contro la cancellata e questa persona se ne è andata pronunciando frasi che non ho ben capito, senza neppure scusarsi. Si tratta di una persona vicina ad altre di centrosinistra e mi amareggia che, come accaduto durante la campagna elettorale per le comunali, si debba arrivare a questo livello di astio solo per idee politiche diverse”. Dopo quanto successo Sabbatini ha comunque votato e poi si è recata in ospedale dove le sono state riscontrate contusioni allo sterno e ad una spalla, per una prognosi di sette giorni. Solidarietà è stata espressa dalla Lega Umbria attraverso un post Facebook. “Sto notando in questo ultimo periodo – ha invece rilevato la sindaca – che non c’è più neppure una solidarietà femminile. C’è una certa ostilità da parte di alcune donne del territorio rispetto alla mia carica istituzionale, al lavoro che sto facendo. Purtroppo noto che c’è anche una sorta di ‘invidia’ verso l’istituzione e forse il fastidio deriva proprio dal fatto che sto portando avanti il mio lavoro”.

13.10

Un furto è stato compiuto a Perugia nella sede del comitato elettorale di Stefania Proietti, candidata presidente della Regione Umbria per il centrosinistra. Sottratti un televisore, un computer e altri oggetti. Il furto sarebbe stato compiuto nella notte ed è stato scoperto dallo staff di Proietti. E’ stata subito sporta denuncia ai carabinieri intervenuti con il personale della compagnia di Perugia e quelli investigazioni scientifiche. I rilievi sono ancora in corso.

7.00

E’ del 35,76% il dato definitivo dell’affluenza alle urne in Emilia-Romagna registrato alle 23 di ieri. In calo netto rispetto alle regionali del 2020. In Umbria non è arrivati al 38 per cento. Anche qui il dato è in netto calo rispetto a quattro anni fa.