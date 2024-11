Le elezioni USA 2024 sono in corso e molti si chiedono a che ora usciranno i risultati. In particolare, ci si interroga su chi avrà la meglio tra Donald Trump e Kamala Harris. Il sistema elettorale statunitense è molto diverso da quello italiano e, a causa dei diversi fusi orari, è importante comprendere quando e come saranno comunicati i risultati.

Orari di apertura dei seggi elettorali

Negli Stati Uniti, i seggi elettorali aprono generalmente tra le 7:00 e le 9:00 ora locale. Questo significa che, per l’Italia, l’apertura dei seggi avverrà tra le 11:00 e le 15:00. È fondamentale tenere presente che gli orari di chiusura variano da stato a stato e talvolta anche all’interno delle stesse contee. La maggior parte dei seggi chiuderà tra le 19:00 e le 23:00 EST, corrispondente all’1:00 e alle 6:00 di mercoledì 6 novembre, ora italiana.

Quando aspettarsi i risultati

I primi risultati delle Elezioni USA 2024 inizieranno ad arrivare poche ore dopo la chiusura dei seggi. Pertanto, i cittadini italiani possono attendersi le prime notizie già dall’una di notte di mercoledì. Tuttavia, la tempistica per il conteggio dei voti varierà a seconda dello stato: alcuni stati sono più rapidi nel conteggio rispetto ad altri. Questo significa che mentre alcuni stati sulla costa Est potrebbero già avere dichiarato un vincitore, quelli sulla costa Ovest potrebbero continuare a conteggiare i voti per diverse ore.

Possibilità di risultati ritardati

È importante notare che, a causa della competizione serrata prevista tra i candidati, il processo di scrutinio potrebbe proseguire ben oltre la notte elettorale, estendendosi fino al pomeriggio di mercoledì in Italia. In scenari meno favorevoli, potremmo addirittura non scoprire chi sarà il vincitore per diversi giorni.

Gli orari dei risultati negli Stati indecisi alle Elezioni USA 2024

Sono sette gli stati indecisi che si prevede saranno determinanti per l’esito delle elezioni presidenziali di quest’anno:

Pennsylvania 19 voti al collegio elettorale

Carolina del Nord 16

Georgia 16

Michigan 15

Arizona 11

Wisconsin 10

Nevada 6

Per un totale complessivo di 93 voti del Collegio elettorale.

Ricordiamo che, per vincere le elezioni, un candidato deve ottenere almeno 270 voti elettorali su 538. Negli stati indecisi i seggi elettorali si chiuderanno tra le 19:00 e le 22:00 EST (dalle 01:00 alle 04:00 ore italiane di mercoledì).

I primi risultati dagli swing states arriveranno probabilmente dalla Georgia, dove la legge statale richiede che tutti i voti anticipati vengano conteggiati e comunicati entro le 20:00 locali (02:00 di notte ora italiana) della sera delle elezioni. Seguirà poi la Carolina del Nord, in cui i voti saranno contati per tutta la sera, con risultati previsti in uscita alla mezzanotte locale (05:00 ore italiane).

Nel 2020 il Nevada ha impiegato cinque giorni per comunicare i risultati delle elezioni. Nel frattempo le regole sono cambiate e potrebbe volerci molto meno tempo, ma è improbabile che si riesca ad annunciare l’esito durante la notte post-elezioni. Lo stato conteggia anche i voti via posta arrivati in ritardo, per cui potrebbero volerci giorni prima di conoscere i risultati finali.

Cosa succede in caso di pareggio

In caso di pareggio nel Collegio elettorale, con un risultato di 269 a 269 voti o se un candidato terzo impedisce a un altro di raggiungere i 270 voti necessari per vincere, si attiva una “contingent election”. In questo scenario, è la Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti a decidere il vincitore. Ogni delegazione statale esprime un voto e il candidato che ottiene la maggioranza dei voti della delegazione vince.

Il Senato degli Stati Uniti si occuperebbe poi di eleggere il vicepresidente, con ogni senatore che esprime un voto. Per vincere, è necessaria la maggioranza semplice, ovvero 51 voti.

Fino ad oggi, si sono verificati solo tre casi di “contingent election” nella storia americana: nel 1801, nel 1825 e nel 1837. L’elezione più contestata è stata quella del 2000, quando George W. Bush vinse con 271 voti.

Cosa succede in caso di ritardo dei risultati

Se l’annuncio dei risultati delle Elezioni USA 2024 subisce notevoli ritardi, cresce il rischio di alimentare sentimenti di manipolazione del voto e di illegittimità. Un’attesa prolungata per conoscere il vincitore potrebbe portare i cittadini statunitensi a speculare su possibili interferenze nel conteggio dei voti.

Questo timore diventa ancora più rilevante se si considera quanto accaduto all’inizio del 2021, quando migliaia di sostenitori dell’allora presidente Trump assaltarono il Campidoglio nel tentativo di contestare la sua sconfitta nelle elezioni del 2020.

Negli scorsi eventi elettorali, i tempi di annuncio dei risultati sono variati. Nelle elezioni del 2020, i risultati ufficiali sono stati comunicati quattro giorni dopo il voto, a causa dell’attesa per i risultati dalla Pennsylvania. Invece, nel 2016, la sconfitta di Hillary Clinton contro Donald Trump è stata chiara già il giorno dopo le elezioni. In quell’occasione, Trump era inizialmente in vantaggio, ma successivamente, con il conteggio dei voti per posta, Joe Biden ha preso il comando.