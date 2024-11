Donald Trump è a un passo dalla Casa Bianca: è in testa negli Stati scrutinati e in vantaggio in quasi tutti quelli da assegnare. E i repubblicani hanno conquistato anche il Senato.

LA DIRETTA

7.52

Donald Trump, secondo Fox, diventa il 47esimo presidente Usa, il primo a ricoprire due mandati presidenziali non consecutivi dopo il dem Stephen Grover Cleveland (a fine ‘800), il primo con una condanna penale e il presidente più vecchio ad insediarsi, a 78 anni. La sua è una vera e propria impresa senza precedenti perché è riuscito a tornare alla Casa Bianca sfidando ogni regola del politicamente corretto, sopravvivendo a due impeachment, vari processi, due condanne penali e vari scandali. Dopo l’assalto al Capitol sembrava un leader politico finito, abbandonato anche dal suo partito, che invece è riuscito a riconquistare.

7.51

Donald Trump vince in Wisconsin, secondo le proiezioni di Fox. Il Wisconsin ha 10 grandi elettori.

7.49

Il primo ministro ungherese Viktor Orban plaude ai risultati preliminari delle presidenziali statunitensi che vedono in vantaggio il candidato repubblicano, Donald Trump. “Buongiorno Ungheria! Sulla strada verso una grande vittoria”, ha scritto il primo ministro in un post su Facebook, postando una foto in cui appare davanti a uno schermo televisivo che mostra il conteggio dei voti negli Stati Uniti.

7.47

Kamala Harris ha vinto il Minnesota, lo Stato del suo vice Tim Walz, secondo le proiezioni di Fox news.

7.33

Elon Musk esulta per la quasi vittoria di Donald Trump. “Il futuro sarà fantastico”, ha scritto l’uomo più ricco del mondo su X pubblicando la foto di un razzo che decolla.

7.27

Con la vittoria della Pennsylvania Trump è a un passo dalla soglia dei 270 elettori per la conquista della Casa Bianca. E’ il secondo Stato in bilico che ha strappato ai dem: nel 2020 aveva vinto Joe Biden nello Stato, mentre nel 2016 era stato ancora una volta il tycoon.

Il canale televisivo Fox News ha attribuito a Trump la vittoria in Pennsylvania, quello che degli stati in bilico assegna il numero maggiore di grandi elettori (19). In questo momento lo scrutinio nello stato è arrivato al 93 per cento e Trump ha un vantaggio di più di 223mila voti su Harris, con un distacco del 3,4 per cento. L’agenzia di stampa Associated Press calcola che, per rimontare, Harris dovrebbe superarlo di più del 40 per cento nei circa 415mila voti ancora da conteggiare.

7.13

Con la chiusura dei seggi in Alaska si sono ufficialmente concluse le elezioni negli Stati Uniti.

6.46

Con la vittoria della Georgia Donald Trump sale a 246 grandi elettori, contro i 210 di Kamala Harris. Lo riporta il “New York Times”. Il tycoon è sempre più vicino alla soglia dei 270 grandi elettori necessari per vincere le elezioni.

6.41

Donald Trump ha lasciato a Mar-a-Lago in direzione del convention center di Palm Beach, dove è atteso parlare ai suoi sostenitori. Lo riportano i media americani.

6.28

È ufficiale, i repubblicani hanno riconquistato la maggioranza al Senato dopo quattro anni di opposizione. L’inaspettata battaglia in Nebraska ha spinto i repubblicani in vantaggio. La senatrice Deb Fischer ha respinto la sfida lanciatale dall’indipendente Dan Osborn. Questo, dopo che il senatore repubblicano Ted Cruz del Texas ha sconfitto il democratico Colin Allred. Gli sforzi dei democratici per salvare la loro maggioranza sono stati vanificati anche dalla sconfitta del democratico Sherrod Brown, che in Ohio ha perso la battaglia per la rielezione contro il repubblicano Bernie Moreno, dopo che anche il seggio senatoriale che era stato lasciato vacante in West Virginia dell’ex democratico Joe Manchin era stato vinto dal repubblicano Jim Justice.

5.26

Il New York Times attribuisce a Donald Trump il 90% delle probabilità di vincere le presidenziali americane. Il risultato finale previsto è di 301 grandi elettori rispetto ai 237 di Kamala Harris.

4.57

“Game, set and match”, gioco, set e partita: così Elon Musk, sostenitore di Donald Trump, esulta su X a questo punto dello scrutinio nelle elezioni Usa.

3.43

Donald Trump al momento ha quasi il doppio di elettori del collegio elettorale rispetto a Kamala Harris: 154 a 81. La soglia da raggiungere per diventare presidente è 270.

3.29

A questo punto dello scrutinio, Donald Trump ha il 67% di chance di vincere, contro il 33% di Kamala Harris. Lo prevede il modello del New York Times, che stima l’esito della corsa in tempo reale sulla base dei dati dei sondaggi, dei voti finora scrutinati e di ciò che ci si aspetta dai voti rimanenti. La stima del collegio elettorale è 285 per il tycoon, 253 per la sua rivale, che avrebbe la magra consolazione di vincere il voto popolare dello 0,4%.

2.19

Con la chiusura dei seggi in 26 Stati Usa e nella capitale, Donald Trump guida finora con 90 elettori contro i 27 di Kamala Harris. L’ex presidente ha vinto 9 Stati, la rivale 7 Stati e il District of Columbia. Il quorum da raggiungere è di almeno 270 grandi elettori.

2.02

Donald Trump vince il Mississippi, Alabama, Oklahoma, Tennessee e Missouri come previsto. Lo riferisce l’Ap.

1.44

Donald Trump stacca Kamala Harris in Georgia: col 9% delle schede scrutinate, è al 60,8% contro il 38,7% della rivale. La candidata dem è avanti invece in North Carolina: 68% a 31%, con il 2% dei voti scrutinati. Entrambi sono Stati in bilico.

00.23

Donald Trump è avanti in Indiana e Kentucky come previsto. L’ex presidente, secondo i primi parziali diffusi dai media americani, ha il 66% in Indiana e il 65% in Kentucky.