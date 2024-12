“Riteniamo urgente togliere il Tavernello al senatore Malan e a tutti quei suoi colleghi di Fratelli d’Italia che cercano di spacciare i dati Ocse come una promozione della legge di bilancio”. Non la tocca piano la senatrice Elisa Pirro, capogruppo M5S in Commissione Bilancio del Senato, nel tentativo di raffreddare gli ardori encomiastici della maggioranza sulla manovra finanziaria varata dal governo.

Il riferimento al vino e alle relative “ubriacature” ha offeso la controparte. La Pirro ha successivamente spiegato in una nota perché dai dati Ocse i pro-Meloni avrebbero desunto fischi per fiaschi, per rimanere in tema.

“Misero 0,5% di crescita nel 2024”

Queste a parole della senatrice Elisa Pirro: “Se Malan e gli altri coristi della Meloni poggiassero un attimo il bicchiere sul tavolo, si renderebbero conto di pochi, micidiali dati. Ieri l’Ocse ha previsto per l’Italia un misero +0,5% di crescita del Pil nel 2024, con il nostro Paese dietro la media Ue, dietro la media dell’Eurozona e dietro tutti i principali partner europei quali Francia, Spagna, Belgio, Olanda, Portogallo e Grecia. Oggi, sulle alterate percezioni di Malan e amici, si abbatte addirittura l’Istat, che, come l’Ocse, prevede per l’Italia un miserando +0,5% di crescita del Pil nel 2024, una stima addirittura dimezzata rispetto alla precedente previsione dell’Istat e alla più recente previsione di crescita governativa affidata al Piano strutturale di bilancio”.