La segretaria del Pd Elly Schlein, parlando in una manifestazione a favore della sanità pubblica a Santorso in provincia di Vicenza , all’esterno dell’ospedale cittadino, racconta che il suo partito ha destinato risorse allo sportello psicologico di supporto nelle scuole: “Il Pd, con le altre opposizioni, ha proposto 5 miliardi e mezzo in più sulla sanità pubblica, per assumere gli infermieri e i medici che mancano e per abbattere davvero la lista d’attesa. Ma ci è stato negato”.

La Schlein lancia un appello: “Chiediamo più servizi per le persone non autosufficienti e per le persone con disabilità. Chiediamo inoltre più risorse sulla salute mentale, ce lo domandano ragazzi e ragazze nelle università e negli istituti. Per questo il Partito Democratico ha destinato quelle poche risorse che in manovra spettavano alle opposizioni allo sportello psicologico per il supporto nelle scuole. Non possiamo chiudere un occhio, il diritto alla salute è fondamentale”.