Elon Musk e non solo, le altre celebrità che hanno cambiato schieramento politico in queste elezioni Usa

Nel corso di queste elezioni, negli Stati Uniti, sono diverse le celebrità che hanno cambiato il loro schieramento politico. Tra queste non c’è solo Elon Musk, storico sostenitore democratico e ora paladino della campagna elettorale di Trump. In questo clima frenetico, che imperversa nella politica americana attuale, ci sono celebrità, alcune insospettabili, che hanno deciso di cambiare il loro schieramento.

Elezioni Usa, il ruolo delle celebrità e il loro sostegno

Ogni elezione ha i suoi candidati e per le presidenziali Usa ce ne sono sempre due che divino nettamente il Paese. Chi sta a destra e chi sta a sinistra: spesso la linea di confine è netta, ma a volte capita che qualcuno decida di passare dall’altra parte.

Questo accade quando si considera, al di là del partito, la figura del candidato scelto. E allora può succedere che uno storico sostenitore democratico passi a destra, così come un repubblicano passi a sinistra. Se a farlo è una celebrità, però, le acque mediatiche si agitano con molta più potenza, considerando quanto una star possa spostare il pensiero pubblico in una situazione di incertezza. L’appoggio di Taylor Swift per Kamala Harris ne è un esempio più che evidente.

“Le campagne elettorali necessitano sicuramente del supporto delle celebrità, perché aiuta in senso più ampio a marchiare i loro candidati, evidenziandone i punti di forza e mitigando le debolezze”, ha affermato Brett Buerck, CEO di Majority Strategies, società di consulenza repubblicana nazionale.

Le celebrità che hanno deciso di votare per Trump

In queste elezioni Usa, che vede schierati in prima linea Donald Trump e Kamala Harris, ci sono diverse celebrità che hanno cambiato il loro schieramento politico.

Il miliardario Elon Musk, per esempio, aveva votato per Obama nel 2008 e nel 2012. Nel 2022 ha affermato che “Trump era troppo vecchio per essere presidente”. Le vie della politica, però, sono infinite e contorte. Oggi Musk è uno dei sostenitori più noti e influenti di Trump. Non solo ha donato alla sua campagna oltre 120 milioni di dollari, ma il CEO di Tesla e SpaceX ci ha messo la faccia più volte, come accaduto nel corso di un comizio in Pennsylvania in cui esortava le persone a votare per il candidato repubblicano.

La modella e stilista Amber Rose, nel corso delle elezioni del 2016, aveva definito Trump “un’idiota”. Oggi, anche lei, pare aver cambiato radicalmente idea. In un podcast, infatti, ha annunciato il suo sostegno a Trump, incoraggiata dal suo ex marito, il rapper Wiz Khalifa. La modella ha inoltre attaccato i media statunitensi, colpevoli, secondo lei, di dipingere Trump e i suoi sostenitori come dei razzisti bigotti. “È la persona giusta per guidare il Paese”, ha dichiarato la modella.

L’attore Zachary Levi, noto per il ruolo di Shazam, sosteneva la candidatura di Robert F. Kennedy Jr. per le presidenziali del 2024. Dopo il ritiro della candidatura, l’attore ha deciso di seguire Kennedy nell’appoggiare Trump. L’attore ha poi affermato: “Hollywood è una città molto liberale. Questo potrebbe benissimo rappresentare un suicidio professionale”.

Brittany Mahomes, moglie del giocatore di football Patrick Mahomes, quarterback dei Kansas City Chiefs, condivide una profonda amicizia con la cantante Taylor Swift. Le due, però, hanno idee politiche diametralmente opposte. Mahomes, infatti, ha messo un like su Instagram a un post di Trump, nel quale dichiarava che avrebbe “tenuto gli uomini fuori dagli sport femminili” e “messo fine all’inflazione”. La donna ha poi difeso con convinzione la sua scelta, difendendosi dal clamore mediatico. Trump l’ha ringraziata pubblicamente.

Elezioni Usa, il sostegno per Kamala Harris

Per quelli che cambiano idea e passano a destra, ci sono anche altri che, contro ogni previsione, hanno deciso di sostenere la democratica Kamala Harris.

È il caso di Arnold Schwarzenegger, ex Governatore repubblicano della California. Pochi giorni fa l’attore ha annunciato pubblicamente il suo sostegno per Kamala Harris, sorprendendo un po’ tutti, data la sua storica vicinanza al Partito Repubblicano.

L’attore ha espresso però una certa preoccupazione per le politiche locali della sinistra che “stanno danneggiando le nostre città con l’aumento della criminalità”. Nonostante questo, ha affermato di non voler votare per Trump: “Dividerà, insulterà, troverà nuovi modi per essere meno americano. Sarò sempre un americano prima di essere un repubblicano. Ecco perché, questa settimana, voterò per Kamala Harris e Tim Walz”.

Kodak Black è uno dei più popolari e controversi rapper americani del momento. Di origini haitiane, il cantante ha sempre espresso pubblicamente il suo sostegno per Donald Trump. Quando il candidato repubblicano ha rilasciato delle controverse e discutibili dichiarazioni sugli immigrati haitiani, “che mangiano cani e gatti domestici”, il rapper ha deciso di cambiare definitivamente la rotta politica, voltando le spalle a Trump.

Anche il cantante Nicky Jam ha cambiato schieramento politico. Di ascendenza portoricana, il cantante si era schierato a favore del candidato repubblicano, ritirando in seguito il suo sostegno. Questo è accaduto dopo le dichiarazioni del comico Tony Hinchcliffe, che aveva definito Porto Rico come “un’isola galleggiante di spazzatura”, durante un comizio di Trump al Madison Square Garden. Il cantante, ai suoi oltre 40 milioni di follower, ha espresso tutto il suo disappunto per la cosa, rivendicando rispetto per i portoricani.

La conduttrice Nava Navarro, nota per il talk show The View, è sempre stata una sostenitrice del Partito Repubblicano ma non di Donald Trump. Già nel 2016 Navarro, nata in Nicaragua, aveva deciso di cambiare il suo schieramento politico e oggi sostiene fermamente la candidata Kamala Harris.