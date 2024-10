Elon Musk ‘scherza’ per la seconda volta sul fatto che nessuno sta tentando di uccidere Kamala Harris, nonostante sia nel mirino del Secret Service per la prima uscita. “Nessuno sta nemmeno cercando di uccidere Kamala perché è inutile”, ha detto in un’intervista con l’ex anchor di Fox News Tucker Carlson, facendo ridere entrambi.

“Nessuno nemmeno cerca di uccidere Kamala Harris”

“Cosa ottieni? Niente, hai appena comprato un altro burattino”, ha detto Musk. “È profondo e vero, però”, ha risposto Carlson. “Sarebbe inutile”, ha continuato Musk.

Elon Musk ‘scherza’ per la seconda volta sul fatto che nessuno sta tentando di uccidere Kamala Harris, nonostante sia nel mirino del Secret Service per la prima uscita. “Nessuno sta nemmeno cercando di uccidere Kamala perché è inutile”, ha detto in un’intervista con l’ex anchor di Fox News Tucker Carlson, facendo ridere entrambi. “Cosa ottieni? Niente, hai appena comprato un altro burattino”, ha detto Musk. “È profondo e vero, però”, ha risposto Carlson. “Sarebbe inutile”, ha continuato Musk.

“Quanti anni di carcere pensi mi daranno?”

“Se Trump perde, sono fottuto. Quanti anni di carcere pensi mi daranno? Vedrò i miei figli? Non lo so”. “Potrebbe esserci una vendetta nei miei confronti, nell’improbabile caso in cui perdesse, cercheranno di perseguire la società. Cercheranno di perseguire me”, ha proseguito il patron di X, oltre che di Testa, SpaceX e Starlink, dicendosi “totalmente coinvolto” a favore di Trump, “fino in fondo”.