Pur essendo stato uno degli uomini chiave che hanno contribuito all’elezione di Donald Trump alla Casa Bianca, Elon Musk non verrà autorizzato a conoscere alcuni file top secret in mano al Governo degli Stati Uniti. A spiegarlo è il Wall Street Journal: la causa di questa impossibilità di accesso non riguarda, come si potrebbe credere, le sue origini straniere (Musk è nato in Sudafrica), ma il suo accertato utilizzo di sostanze stupefacenti (nel 2018 si collegò a un podcast mentre fumava marijuana; nel 2023 ha ammesso di assumere piccole quantità di ketamina sotto prescrizione medica per alleviare la depressione), e soprattutto i suoi contatti con potenze straniere, con la Russia di Vladimir Putin in primo piano.

Per questa ragione sono stati gli stessi avvocati di Musk a consigliargli di non cercare di “alzare” il proprio livello di autorizzazione. L’imprenditore può infatti visionare una parte del materiale top secret, ma esistono livelli ancora superiori di segretezza ai quali non ha accesso, neppure quando riguardano le sue stesse aziende.

I rapporti con Putin di Elon Musk

Per ottenere il livello “top”, Musk dovrebbe rivelare il contenuto dei contatti che, dalla fine del 2022, ha con il presidente russo. I legali di Musk temono però che un’analisi approfondita del suo comportamento e delle sue frequentazioni potrebbe addirittura costargli l’autorizzazione ad accedere a quella parte di documenti che può visionare.

Si tratta certamente di un paradosso, anche perché Donald Trump ha nominato Musk, che ha sostenuto la sua campagna elettorale con 200 milioni di dollari, alla guida del nuovo Department of Government Efficiency.

A complicare ulteriormente le cose è l’atteggiamento disinvolto dello stesso Musk, che in un incontro pubblico avvenuto ad ottobre ha definito “noiose” le informazioni top secret in suo possesso, aggiungendo che “a meno che non ci sia un rischio reale per il Paese, tutte le informazioni del Governo dovrebbero essere pubbliche”.