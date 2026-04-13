L’ex direttore della Cia, John Brennan, si è unito al coro sempre più nutrito di voci che chiedono la cacciata di Donald Trump sostenendo che sia inadatto al suo incarico e argomentando che il 25esimo emendamento della Costituzione, che disciplina la rimozione involontaria dalla carica, sia stato “scritto pensando proprio a lui”. Brennan, che ha guidato l’agenzia di spionaggio durante la presidenza di Barack Obama, ha dichiarato in un’intervista che le recenti affermazioni del tycoon sulla distruzione della civiltà iraniana, nonché il pericolo che egli rappresenta per così tante vite, giustificano la sua rimozione dallo Studio Ovale. “Questa persona è chiaramente fuori di sé”, ha affermato. “Credo che il 25esimo Emendamento sia stato scritto pensando proprio a Donald Trump”.

Le dichiarazioni di Brennan sono particolarmente eclatanti considerato che è oggetto di un’indagine in corso da parte del dipartimento di Giustizia nell’ambito della vendetta del presidente contro i suoi presunti nemici. Sotto la pressione della Casa Bianca, a luglio il dipartimento di ha avviato un’indagine penale nei confronti di Brennan e dell’ex direttore dell’Fbi James Comey. L’ex capo della Cia ha aggiunto che il presidente americano costituisce un rischio troppo elevato per poter continuare a ricoprire la carica di commander-inchief, avendo a sua disposizione un’immensa potenza di fuoco, incluso l’arsenale nucleare degli Stati Uniti.