Il primo ministro Benyamin Netanyahu ha incontrato oggi i leader dei partiti ultraortodossi di Shas e Degel Hatorah concordando un pacchetto di leggi che saranno approvate prima dello scioglimento della Knesset.

I religiosi otterrano l’esenzione dalla leva per gli studenti delle yeshivot

Lo riferisce Ynet indicando che i partiti religiosi otterranno l’avanzamento della Legge Fondamentale sullo Studio della Torah attraverso tutte e tre le letture parlamentari, e della legge volta a impedire l’arresto degli studenti delle yeshivot considerati renitenti alla leva.

Da parte loro, i partiti ultraortodossi sosterranno la legge che separa il ruolo del Procuratore Generale da quello di consulente giuridico del governo, provvedimento che dovrebbe quindi superare la seconda e la terza lettura parlamentare.

Inoltre, sosterranno in prima lettura una proposta di legge per l’istituzione di una commissione d’inchiesta politica sugli eventi del 7 ottobre. In seguito all’intesa, che dovrebbe portare i partiti ultraortodossi a non sostenere lo scioglimento anticipato della Knesset, la nuova data indicativa per le elezioni sarebbe il 20 ottobre, come auspicato da Netanyahu.