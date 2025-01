“Salvini mente. Ha fatto un codice della strada che serve solo a far cassa. E adesso racconta che gli incidenti sono diminuiti del 25%, mentre non tiene conto dei dati dei vigili urbani che attestano che gli incidenti sono purtroppo gli stessi, in numeri, dell’anno scorso”. Lo ha detto Davide Faraone, capogruppo di Italia Viva alla Camera, in un video mandato in onda dal Tg2.

Romeo difende Salvini ma cita anche lui dati parziali

A difendere Salvini il capogruppo della Lega al Senato e segretario regionale della Lega in Lombardia, Massimiliano Romeo, che però, anche lui, si limita a citare i dati parziali Polstrada.

“Spiace che la sinistra cerchi lo scontro perfino su questo tema, alla luce di dati ufficiali che dimostrano chiaramente la bontà di questo provvedimento. I risultati parlano chiaro e il lavoro di Salvini per salvare vite sta dando i suoi frutti, avanti così”.

Renzi: “Salvini bugiardo, Meloni influencer”

Categorico Renzi ieri, per cui Salvini semplicemente è un bugiardo. “È diminuita la vendita di vino in modo clamoroso ma non sono diminuiti i morti sulle strade (più o meno stabili). I dati di Salvini infatti non considerano gli incidenti rilevati dalla polizia municipale (il 64% del totale). Matteo Salvini è un demagogo bugiardo, Giorgia Meloni un’abile influencer. Sfruttare i morti sulle strade per giustificare un codice della strada folle è una operazione meschina”.