L’Fbi ha sventato un attacco per colpire la Casa Bianca durante gli incontri di arti marziali miste dell’Ultimate Fighting Championship. Ad affermarlo è il direttore dell’Fbi Kash Patel. Secondo quanto riferito da Fox, gli arresti sono stati cinque mentre sono state 23 le persone identificate come facenti parti del complotto. Il piano prevedeva l’impiego di droni carichi di esplosivo per colpire edifici in prossimità dell’evento, così da far scattare l’evacuazione e convogliare la folla nei dintorni di una squadra di cecchini precedentemente posizionata. Una seconda ondata dell’attacco prevedeva l’assalto ai cancelli della Casa Bianca.

Vance: “È il sintomo della retorica e dei toni alti”

Il vicepresidente JD Vance, a proposito dello sventato attacco alla Casa Bianca durante gli incontri dell’Ultimate Fighting Championship, in un’intervista alla Fox ha dichiarato che quanto accaduto è un ulteriore segnale del clima politico americano: “Questo è quello che succede quando si alza così tanto il tono della retorica, al punto che dissentire da qualcuno diventa motivo di violenza”.