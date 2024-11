E tra Schlein e Vannacci? Il rapper e imprenditore Fedez, ex marito di Chiara Ferragni e portabandiera del ddl Zan, non ha dubbi: “Vannacci. Sì, sì sì”. Richiesto di un parere politico durante un’intervista in radio a La Zanzara, Fedez ha sorpreso e deluso chi a sinistra coltivava l’insana convinzione di considerarlo influencer d’area, una specie di intellettuale e per giunta organico.

Fedez: “Tra Vannacci e Schlein scelgo Vannacci”

Parenzo e Cruciani provocano: “Ma se facevi dirette con Zan?”. Replica stizzita di Fedez: “Ma che cazzo me ne frega. Ragazzi, la Schlein non attecchisce, chi voterebbe Schlein oggettivamente?”.

Parenzo fa notare che il Pd guidato da Schlein è pur sempre la seconda forza politica del Paese. Non attacca: a Fedez interessa solo come si comunica con il cittadino elettore. “Io, da comunicatore, li guardo. Non giudico, non mi interessa avere la bandiera di uno o dell’altro. E comunicativamente parlando, Vannacci è dieci spanne sopra”.

Niente di personale, è la comunicazione bellezza. E comunque – “se ci fosse un testa a testa fra i due” – tra Vannacci e Schlein? “Vannacci si mangia la Schlein”. Accipicchia, se la mangia. Fine dell’analisi politica di Fedez.