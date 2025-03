Dovevamo fare da ponte tra gli Stati Uniti e l’Europa, tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky, ma fin qui l’Italia non è riuscita a fare molto. Anzi.

Negli ultimi giorni abbiamo assistito impotenti alla rissa verbale nello studio ovale della Casa Bianca, abbiamo preso atto dell’arrivo dei dazi a stelle strisce, abbiamo letto del riarmo dell’Europa e della decisione di Donald Trump di tagliare gli aiuti militari all’Ucraina. Amica di Trump ed Elon Musk, ci avevano raccontato che Giorgia Meloni avrebbe potuto fare da ponte tra la nuova amministrazione statunitense e l’Europa.

E il governo italiano invece, alla prova del nove, un po’ si è diviso (con Matteo Salvini sempre più agitato) e un po’ è sparito a livello internazionale. D’altronde l’Italia non è che abbia mai contato più di tanto fuori dal recinto tricolore. Ma ammettiamolo, sentendo la premier, almeno un pochino ci eravamo illusi. E invece alla fine il ponte della Meloni finora non si è visto. Forse è invisibile. Un po’ come quello sullo Stretto.