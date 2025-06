Domani, venerdì 20 giugno, le metalmeccaniche e i metalmeccanici tornano in tutte le principali piazze italiane per lo sciopero nazionale unitario di 8 ore proclamato da Fim-Fiom-Uilm. Michele De Palma, segretario generale Fiom-Cgil sarà a Napoli, mentre il segretario generale della Fim-Cisl Ferdinando Uliano sarà a Bologna e il segretario generale della Uilm-Uil Rocco Palombella sarà a Mestre.

Sciopero unitario di 8 ore

Le altre città dove si svolgeranno le manifestazioni regionali sono Udine, Trento, Bergamo, Aosta, Torino, Genova, Firenze, Ancona, Perugia, Lanciano, Roma, Bari, Potenza, Vibo Valentia, Palermo, Cagliari.

“Scioperiamo in tutta Italia svuotando le fabbriche e riempiendo le piazze – sottolinea Michele De Palma, segretario generale Fiom-Cgil – per rinnovare il contratto collettivo nazionale di lavoro delle metalmeccaniche e dei metalmeccanici.

Non ci fermeremo finché Federmeccanica-Assistal e Unionmeccanica-Confapi non riapriranno il tavolo delle trattative per negoziare il rinnovo dei contratti nazionali a partire dalla piattaforma presentata. Con i rinnovi dei contratti nazionali vogliamo aumentare i salari, ridurre l’orario, stabilizzare i rapporti di lavoro, rafforzare la salute e la sicurezza e migliorare le condizioni di lavoro e normative.

Vogliamo ottenere un contratto nazionale che sia in grado di rilanciare il nostro sistema industriale e di ottenere gli investimenti necessari per poter mettere il lavoro industriale al centro del futuro del nostro Paese”.