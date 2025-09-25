Nell’Aula di Montecitorio è iniziata l’informativa urgente del ministro della Difesa Guido Crosetto, richiesta dalle opposizioni in seguito all’attacco contro la Flotilla. In Aula, oltre a Crosetto, sono erano presenti anche il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, mentre a presiedere la seduta è stato Fabio Rampelli.

Nel suo intervento, Crosetto ha spiegato: “Continueremo a lavorare perché non accada nessun incidente alla Flotilla e chiedo il vostro aiuto, al di là delle contrapposizioni politiche. Il clima è preoccupante, non possiamo garantire sicurezza fuori dalle acque internazionali. Consiglio di portare gli aiuti a Cipro tramite la Chiesa”.

“Mi sono posto una domanda: era proprio necessario mettere a repentaglio l’incolumità di cittadini italiani per portare aiuti a Gaza? E su questo mi sono sentito con nostri parlamentari. Il Governo ha sostenuto in maniera significativa la popolazione nella Striscia, siamo in grado in poche ore di portare aiuti. Ho chiesto fino a che punto doveva arrivare la Flotilla. Continueremo a lavorare perchè non accada nessun incidente e chiedo su questo il vostro aiuto”.

E ancora: “Il governo italiano esprime la più ferma condanna per quanto accaduto. Attacchi ad imbarcazioni civili in campo aperto sono totalmente inaccettabili. L’episodio richiama con forza i valori fondamentali della nostra Repubblica; il rispetto del diritto internazionale, la tutela della vita umana, la difesa della libertà di manifestazione pacifica. Qualunque manifestazione, se rispetta il diritto, deve essere tutelata e non può essere soffocata con violenza”.

Dopo la fregata Fasan, “ho disposto l’invio” verso l’area dove naviga la Flotilla “di un’altra nave, la Alpino, che dispone di altre capacità se mai servisssero”.