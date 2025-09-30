“Siamo preoccupati, visto anche l’incidente di anni fa in cui morirono dieci turchi. Con un numero così elevato di navi cresce il rischio di incidenti. Metterei la firma se si trattasse soltanto di arresti, senza conseguenze peggiori”. Queste le parole del ministro della Difesa Guido Crosetto al programma di Bruno Vespa ‘Cinque Minuti’, dopo aver incontrato alcuni rappresentanti del movimento.

Tajani invita alla cautela

Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani insiste sulla vicenda invitando alla cautela: “Ho chiesto all’omologo israeliano che venga garantita la sicurezza degli italiani, che non ci siano azioni violente in caso di intervento”. E aggiunge: “Quando si forza un blocco, i rischi ci sono. Lo abbiamo detto chiaramente a tutti i partecipanti”. Poi ancora: “Dicono che non basta quello che facciamo, ma noi abbiamo fatto tutto ciò che è possibile. Non possiamo certamente mandare la Marina militare a forzare il blocco di Israele. Dobbiamo preoccuparci anche della sicurezza dei nostri marinai”.