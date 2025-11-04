Forattini, addio al vignettista di Repubblica e Stampa. Gasparri: è stato un genio della cultura italiana

Il “Re della Satira” Giorgio Forattini, è morto oggi a Milano, aveva 94 anni. Diede il meglio a Repubblica e alla Stampa.

Un titolo, quello di “Re della Satira” guadagnato a ragion veduta: le sue vignette di satira politica sono state infatti le prime ad essere pubblicate in prima pagina sui giornali e a cadenza quotidiana oltre a brillare per sagacia, perfetto tempismo e pertinenza.

Forattini genio della cultura italiana

“Forattini è stato un genio della cultura italiana. Le sue vignette valevano più di dieci editoriali” È il commento del presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri.

“Ha descritto l’Italia con simpatia, intelligenza ed ironia”, continua il senatore forzista che conclude:

“Lo ricorderemo tutti perché ha scandito gli anni della nostra vita, ha raccontato la politica e la storia contemporanea della nostra Nazione. Un autentico genio che ci manca ogni giorno quando guardiamo i giornali”.

La satira serve a far pensare, disse Forattini

“La satira serve a far pensare” fu la significativa affermazione di Forattini durante una intervista di Gigi Marzullo nel 2021, alla trasmissione Sottovoce.

Le sue vignette satiriche, per quasi mezzo secolo, a partire dal 1973, hanno ironizzato sui protagonisti della politica, pubblicate su quotidiani e settimanali come Paese Sera, La Repubblica, La Stampa, Il Giornale, Qn, L’Espresso e Panorama.