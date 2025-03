L’intervento della presidente del Consiglio Giorgia Meloni in cui si è discusso del manifesto di Ventotene ha scatenato la reazione delle opposizioni, in particolare del deputato Pd Fornaro. Poco dopo il presidente della Camera Fontana ha sospeso i lavori per la seconda volta in pochi minuti.

Tra gli interventi più animati quello di Federico Fornaro, del Pd: “Non è accettabile fare una caricatura di quegli uomini. Lei, presidente Meloni, siede in questo Parlamento anche grazie a loro. Questo è un luogo sacro della democrazia e noi siamo qui grazie a quei visionari di Ventotene, che erano confinati politici. Si inginocchi, presidente del Consiglio, di fronte a questi uomini e donne, altro che dileggiarli”.

“Qui è accaduto un atto grave – ha continuato Fornaro rivolgendosi a Fontana -. Il Manifesto di Ventotene è l’inno dell’Europa federale contro i nazionalisti che hanno prodotto due guerre e usare in questa maniera il Manifesto è inaccettabile. Noi siamo qui grazie ad Altiero Spinelli, Ernesto Rossi, Eugenio Colorni e siamo qui in questo Parlamento grazie a questi uomini che non possono essere insultati, derisi. Non si può fare la caricatura, è inaccettabile. Lei è il presidente e questo è un luogo sacro della democrazia siamo qui grazie a quegli uomini e a quelle donne”.