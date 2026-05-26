Rocco Casalino non ce l’ha fatta. L’ex portavoce di Giuseppe Conte a Palazzo Chigi oggi giornalista a tempo pieno, si era candidato al consiglio comunale di Ceglie Messapica, il suo paese di origine che si trova nella Valle d’Itria in provincia di Brindisi. Casalino ha ottenuto 246 voti ma non è stato eletto. A Ceglie, comune scelto per anni dalla premier Giorgia Meloni per trascorrere parte delle sue vacanze ad agosto, a vincere è stato ancora una volta il centrodestra, che ha cnfermato il sindaco uscente Angelo Palmisano di Fratelli d’Italia.

Casalino era candidato con il campo largo nella lista “Uniti si Cambia” (nata dall’accordo tra la lista Radici d’Impegno ed il Movimento Cinque Stelle), che ha ottenuto un solo seggio: a conquistarlo la candidata Isabella Vitale che ha preso 350 voti, ossia 104 preferenze in più di Casalino. L’intera coalizione di centrosinistra, che sarà opposizione essendosi fermata al 33%, elegge quattro donne in Consiglio comunale, compresa la candidata sindaca Agata Scarafilo. Per Fratelli d’Italia 658 preferenze all’attuale consigliere regionale e coordinatore provinciale del partito, Luigi Caroli, il più suffragato tra i candidati al Consiglio comunale.