Diciamocelo francamente, degli organismi internazionali non importa più niente a nessuno. Davvero pensate che agli Stati Uniti o alla Russia o ad Israele importi qualcosa dell’ONU o, per esempio, della Corte Penale Internazionale? Niente. Non importa all’Italia. Figuriamoci al resto del mondo.

D’altronde l’Occidente fa ancora fatica ad accettare le accuse contro Benjamin Netanyahu. E probabilmente non le accetterà mai. Vladimir Putin è stato invitato in Alaska. E, se potesse, Donald Trump davvero vorrebbe passeggiare mano nella mano e accompagnare per un tour per New York anche Kim Jong-un. Magari con tanto di hot dog mangiato per strada.

Per questo forse sarebbe più onesto e meno ipocrita eliminarli questi organismi. Davvero pensate che prima o poi qualcuno arresterà Putin? Che un aereo speroni l’aereo presidenziale russo, lo farà atterrare in qualche aeroporto europeo e dei poliziotti ammanetteranno lo zar a favore di telecamera? O che questo succeda con chiunque altro? Ammettiamolo: sarebbe davvero più onesto eliminare l’Onu e i vari altri enti internazionali.

Tutti questi organismi erano nati nel dopoguerra con il sogno, un po’ fanciullesco di voler riuscire a regolare i conflitti non con la forza ma con la diplomazia. Ovviamente la cosa non ha mai funzionato. Ma mai aveva funzionato forse così male come ora. Quindi che lo si dica chiaramente: basta ONU, basta Corti varie. Almeno risparmieremmo anche su qualche viaggetto a New York con l’aereo di Stato. Lasciamolo a disposizione per le cose serie, l’aereo di Stato. Per esempio, nome a caso, per Almasri.