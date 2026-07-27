Sulle accise mobili “è in atto una verifica per poterle utilizzare, considerato che per stabilire ricavi dell’Iva derivanti dall’aumento del costo dei carburanti occorre un arco temporale di due mesi”. E “prevedere speciali misure sul carburante attraverso le social card è un’idea sulla quale si sta lavorando”. Lo spiega il ministro per gli Affari europei, il Pnrr e le Politiche di coesione Tommaso Foti, in un’intervista al Corriere della sera.

Le parole del ministro Foti

“Quel che si può fare ancora lo faremo, penso nei prossimi giorni”, aggiunge Foti, sottolineando che però “tutto va fatto con grande prudenza, perché ci troviamo in una contingenza complicata per cui nessuno può dire cosa accadrà tra tre giorni nello stretto di Hormuz”. Parlando della guerriglia No Tav in Val di Susa e degli scontri a Bologna, Foti ha poi parlato di una “situazione grave e preoccupante che dovrebbe vederci tutti uniti”.

Per il ministro, infatti, “non contano solo le dichiarazioni di giornata di condanna”, ma “il clima generale. Quando un esponente di spicco della sinistra come Bersani parla di un ‘uomo ucciso’ a Bologna per il caso Fakir – dice – le parole diventano pietre”. Per quanto riguarda il sindaco Matteo Lepore, Foti sostiene abbia “sbagliato a convocare la piazza per chiedere ‘chiarezza’, come se ci fosse bisogno di una piazza per avere la verità. I fatti – conclude – verranno accertati come sempre è accaduto”.