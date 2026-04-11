Foto e oggetti dei bambini uccisi a Minab. La delegazione iraniana le porta ai colloqui in Pakistan come “prova dei crimini di guerra americani”
La delegazione negoziale iraniana guidata dal presidente del Parlamento Mohammad Bagher Ghalibaf è atterrata a Islamabad portando con sé fotografie e oggetti dei bambini morti a Minab, nel primo giorno dei raid israelo-statunitensi contro il Paese mediorientale, “come prova dei crimini di guerra americani”. Lo scrive la agenzia di stampa iraniana Tasnim su X. Ghalibaf sul suo account X pubblica una foto in cui lo si vede all’interno di un aereo intento a osservare in silenzio le foto di quattro bambini appoggiati su altrettanti zainetti messi su una fila di sedili. Accanto ad ogni immagine c’è un fiore bianco. “I miei compagni di volo #Minab168” scrive Ghalibaf, riferendosi alle 168 vittime morte nel bombardamento della scuola femminile a Minab, in Iran.
همراهان من در این پرواز#Minab168 pic.twitter.com/xvXmDlSDiF
— محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) April 10, 2026