Giorgia Meloni, dice in una intervista a Repubblica il segretario di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni “magnifica se stessa e dimentica il Paese reale. Siamo al trionfo della propaganda: nemmeno una novità da parte di una presidente del Consiglio che, dacché è in carica, spaccia per storico qualunque cosa faccia”.

Le parole di Nicola Fratoianni

“Il racconto di Giorgia Meloni è quello di un’Italia in cui va tutto bene, pronta a difendere i miliardari alla Musk ma incurante della condizione materiale di tanti suoi concittadini che non sanno come tirare avanti”, attacca Fratoianni. Per il parlamentare di Allenza Verdi e Sinistra Meloni “ogni volta che è chiamata a misurarsi col fallimento delle sue promesse, scappa. Era già successo su accise, pensioni minime a mille euro e taglio delle tasse. La realtà è una pietra dura, quando ci sbatte contro, Meloni la aggira. Peccato che i problemi restino tutti lì, intatti: e a pagarne le spese sono gli italiani”.