Sulla vicenda Garlasco, incresciosa quanto mai a questo punto soprattutto per la credibilità delle sentenze, non poteva mancare l’autorevole voce del Governo, nella persona del ministro della Giustizia. Per Carlo Nordio la condanna di Stasi è inconcepibile.

“Se una persona può essere condannata solo al di là di ogni ragionevole dubbio, come puoi condannarla quando è già stata assolta due volte da una Corte d’Assise e da una Corte d’Appello?”.

“Nel sistema anglosassone tutto questo è inconcepibile”

Così il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, a margine di un convegno, sul caso Garlasco e in merito alla condanna di Alberto Stasi. Il ministro ha aggiunto: “Questa situazione paradossale nasce da una legislazione che dovrebbe essere cambiata, ma è molto difficile, per la quale una persona assolta in primo grado e assolta in secondo grado può, senza l’intervento di nuove prove, poi essere condannata”.

“Questo – prosegue il ministro a proposito della vicenda Garlasco e delle sentenze su Stasi – è accaduto sedici anni fa con il primo processo. C’era stata una soluzione davanti alle corte d’Assise, una soluzione davanti alla Corte d’Appello, poi una decisione della Cassazione che ha rinviato il processo, integrandolo con alcune, diciamo così, nuove considerazioni e si è arrivati a una condanna”. E aggiunge: “Nel sistema anglosassone tutto questo non solo non esiste ma è assolutamente inconcepibile”.