Gasparri: sinistra fuori dalla realtà. PD irresponsabile, fautore uso droghe

“A Roma- dice il presidente dei senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri, lo stupratore di Tor Tre Teste invoca la sua inaccettabile giustificazione di avere agito in preda al consumo del crack, una pericolosa droga il cui consumo sta purtroppo crescendo.

A Bologna, il sindaco del PD vuole distribuire delle pipette per facilitare il consumo di crack nelle strade della città emiliana. Una scelta delirante, illegale, tale da trasformare il comune in un collaboratore degli spacciatori.

PD irresponsabile. Il sindaco di Bologna dovrebbe contrastare l’uso delle droghe e favorire attività di recupero

E visti gli effetti del crack che ci segnala un gravissimo episodio di Roma, bene farebbe il sindaco di Bologna a contrastare l’uso delle droghe, a favorire le attività di recupero, ad evitare il ruolo di distributore di pipette al quale casomai prima o poi potrebbe seguire anche quello di distribuzione di un crack comunale nelle strade bolognesi.

Il PD si rivela sempre di più un partito irresponsabile, fautore dell’uso delle droghe e nemico delle attività di prevenzione e di recupero, che vedono impegnato il governo per contrastare il fenomeno della tossicodipendenza”.

Gasparri: la sinistra perde e perderà perché vive fuori dalla realtà

La sinistra perde e perderà perché vive fuori dalla realtà, dice il presidente dei senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri che stila un breve vademecum, per distinguere il centrodestra dal centrosinistra.

“Trovare le differenze (tra le due forze politiche ndr) è facile, basta guardare la realtà” dice il senatore forzista che snocciola una piccola serie di esempi ad hoc- ma, conclude, “Potremmo continuare a lungo

“Il centrodestra lancia il piano casa per le giovani coppie. La sinistra fa il bando su misura per dare una sede, probabilmente senza pagare nulla, agli occupanti del Leoncavallo dediti nella loro storia a violenze, abusi ed evasioni fiscali di ogni tipo.

Noi (il centrodestra ndr) pensiamo alla lotta alla droga, a rafforzare le comunità per il recupero di chi cade in questa tragedia, ad offrire un’alternativa al carcere fuori dai penitenziari ai detenuti tossicodipendenti. La sinistra invece a Bologna, commettendo una palese illegalità, distribuisce pipe per fumare il crack, diventando un Comune spacciatore con sigla PD.

Il centrodestra pensa alla tutela della famiglia, invece la Schlein, che doveva combattere i cacicchi, si arrende alle famiglie di cacicchi; infatti, in Campania si inchina a De Luca consentendo al padre di fare una lista civica e al figlio di diventare il segretario regionale del Pd, mandando a ‘ruotolo’ le correnti della sinistra che volevano cambiare il partito e invece faranno da camerieri ai De Luca di ogni generazione.

“Potremmo continuare a lungo” dice il senatore che conclude: “La sinistra perde e perderà perché vive fuori dalla realtà, esalta i potentati familistici, favorisce la circolazione della droga, nega la casa a chi ne ha diritto ma regala gli immobili a chi li occupa illegalmente”.

La violenza sessuale a Roma, nel quartiere Tor Tre Teste

Il 24 agosto una donna di 60 anni è stata violentata all’alba nel parco di Tor Tre Teste, alla periferia di Roma, dove era andata per portare a spasso il cane. L’indiziato del delitto, un ventiseienne gambiano con regolare permesso di soggiorno è stato arrestato due giorni dopo. L’uomo ha dichiarato di non ricordare niente perché sotto effetto della droga Crack.

Pipe per fumare il crack distribuite gratuitamente dal Comune di Bologna

Il Comune di Bologna, a partire dalle prossime settimane, distribuirà gratuitamente pipe in alluminio per il crack ai consumatori della sostanza. L’intenzione è di ridurre le patologie secondarie come sanguinamenti, tracheiti, infezioni, causate dall’utilizzo di materiali improvvisati e condivisi per consumare questa droga. La distribuzione, in via sperimentale, era già iniziata un anno e mezzo fa. Nella stessa ottica il Comune fornisce test per il drug checking, un kit per l’analisi delle sostanze da consumare.

Sdegno da tutto il centro destra, con FDI che accusa il sindaco di Bologna di Istigazione a delinquere. Altre voci contrarie all’iniziativa vedono nella distribuzione delle pipe la normalizzazione di una sostanza devastante, mentre bisognerebbe investire sulla prevenzione, sostenere famiglie e comunità educative e potenziare i percorsi di cura e riabilitazione.

L’accordo Schlein e De Luca non piace ai Dem

Riporta il Manifesto nella sua edizione online del 19 agosto:

[…] Schlein, nell’incontro di metà luglio con il presidente Vincenzo De Luca, ha stretto un patto che prevede, in cambio del sì del governatore alla candidatura del 5s Roberto Fico, il congresso regionale del Pd con la candidatura unitaria del figlio Piero De Luca (oltre al via libera a una lista civica di De Luca senior e alla promessa di due assessorati di peso),

Ma è il congresso regionale ad andare di traverso ai sostenitori di Schlein in Campania, che non vogliono regalare il partito a De Luca.[…] ( a De Luca Senior, affidando il partito al figlio Piero, il De Luca Junior ndr).

Dice ancora Il Manifesto: […] Si susseguono appelli, il 4 settembre ci sarà un’assemblea a Napoli, con esponenti della sinistra dem e Gianni Cuperlo, convocata da un appello di 110 firmatari di un documento che dice no a «decisioni calate dall’alto». L’accusa a Schlein è di aver ceduto al numero uno dei «cacicchi», dopo aver detto durante la sua campagna per le primarie 2023 di voler liberare il Pd da certe logiche. […]

Il centro sociale Leoncavallo, lo sgombero e la risposta della sinistra

Lo sfratto del centro sociale Leoncavallo, che occupava abusivamente da più di 30 anni l’ex cartiera di via Watteau è avvenuto il 21 agosto, dopo essere stato rinviato più volte nel corso degli anni,

La risposta della Giunta comunale di Milano guidata da Beppe Sala è arrivata tempestiva.

Già a una settimana dallo sgombero del Leoncavallo, infatti, sta per arrivare il bando che potrebbe dargli una nuova sede. Il Comune di Milano ha infatti approvato le linee guida (propedeutiche alla pubblicazione del bando) per cedere un immobile di sua proprietà in via San Dionigi, zona Porto di Mare, nella periferia sud della città. Questa è l’area in cui, in prospettiva, potrebbe (se vincesse il bando) approdare il centro sociale Leoncavallo appena sgomberato.