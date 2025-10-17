Genova è pronta a intitolare una via alle vittime della Palestina. Questo è quello che prevede una mozione presentata da Alleanza Verdi-Sinistra, approvata dal Consiglio del Municipio Bassa Val Bisagno, con il sostegno della maggioranza composta dal centrosinistra e dal M5S, il voto contrario dell’intero centrodestra, l’astensione dell’ex presidente di Municipio Angelo Guidi, appartenente alla lista civica di centrodestra ‘Vince Genova’.

Un passo nel segno della solidarietà e della pace”

“La mozione rappresenta un passo importante nel segno della solidarietà e della pace – commentano i consiglieri municipali di Avs Simone Leoncini e Guglielmo Frisone -. Il testo impegna il Municipio a esporre pubblicamente la bandiera della Palestina, a esporre in modo permanente la bandiera della pace e intitolare una via o una piazza alle ‘Vittime in Palestina’. “Con la mozione, come già proposto dai gruppi consiliari di Alleanza Verdi e Sinistra nei diversi Municipi cittadini, il Municipio Bassa Val Bisagno raccoglie lo spirito delle mobilitazioni cittadine, che da settimane chiedono il cessate il fuoco, la fine della violenza e il riconoscimento delle sofferenze del popolo palestinese”. –

“È un atto politico e simbolico di grande valore – aggiungono – Anche dalle istituzioni locali si può e si deve prendere posizione a favore della pace, del popolo palestinese, dei diritti umani e della memoria storica. Il Municipio Bassa Valbisagno diventa così il primo a Genova ad assumere un impegno concreto per ricordare le vittime civili palestinesi e promuovere una cultura di pace”.