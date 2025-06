Giorgia Meloni ha parlato con la stampa al termine del G7 ed ha detto di aver parlato con i leader mondiali anche della situazione economica italiana: “Sono contenta dell’interesse che gli altri hanno manifestato, quando si parlava di economia, sulle performance che l’Italia sta registrando”.

La premier italiana ha parlato sotto la pioggia, che ha iniziato a cadere su Kananaskis nella parte conclusiva del punto stampa di circa un quarto d’ora tenuto dalla premier davanti all’ingresso del resort sede del vertice. Quando dopo una dozzina di minuti la pioggia si è fatta più insistente, le si è avvicinato un membro dello staff per porgerle un ombrello aperto, ma la presidente del Consiglio lo ha rifiutato.

In coda è arrivata anche una domanda su una delle scene più ricorrenti nelle gallerie fotografiche del vertice: quel momento, al tavolo del G7, in cui il presidente francese le si è avvicinato, parlando fitto, e lei prima ha reagito alle sue parole con stupore e mostrando il pollice in su, e poi a un’altra considerazione del presidente francese ha invece sgranato gli occhi. Cosa aveva detto Macron? “So che non ci crederete – ha sorriso -, vi giuro che non me lo ricordo. Ho tentato ma non me lo riesco a ricordare”