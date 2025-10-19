Un incidente diplomatico causato da fake news o false notizie che attribuivano a Giorgia Meloni frasi offensive contro il primo ministro inglese Keith Starmer è stato disinnescato dalla sezione Fact checking della Reuters.

In realtà, l’origine scherzosa dei post è abbastanza credibile a prima vista. In realtà il fatto che degli inglesi usino il primo ministro italiano per una loro polemica interna dà la misura della credibilità della Meloni.

La vicenda è presentata dalla agenzia di stampa con questo titolo:

“Verifica dei fatti: citazioni che criticano il ruolo del Regno Unito nel cessate il fuoco a Gaza falsamente attribuite all’italiana Meloni”.

L’articolo, prodotto dal team di Fact Check di Reuters, prosegue così. Post su Facebook, Instagram, X e TikTok del 12 ottobre citavano Meloni che affermava che la sua controparte britannica era una “vergogna internazionale” che danneggiava, anziché favorire, i colloqui di pace.

Alcuni post affermavano che il leader italiano insinuava che Starmer si stesse intromettendo negli affari internazionali e che avrebbe dovuto prima “sistemare il suo Paese”.

Reuters non ha creduto alla fake news su Meloni

Reuters non ha trovato credibile che Meloni abbia fatto questi commenti.

Il primo esempio online di questa affermazione visto da Reuters è stato pubblicato su una pagina Facebook con sede nel Regno Unito chiamata Wakefield News, che classifica i suoi contenuti come satira e parodia e aggiunge nella sua biografia: “Niente in questa pagina è serio”.

Uno dei due post della paginache attribuiscono citazioni a Meloni includeva un’etichetta specifica che lo designava come “satira”.

Wakefield News non ha risposto a una richiesta di commento e gli URL dei due post non sono più attivi.

Un portavoce dell’ufficio di Meloni ha affermato che gli account che condividevano l’affermazione contenevano notizie false, riporta Reuters, chiarendo anche subito: “I primi esempi di questa affermazione visionati da Reuters sono stati pubblicati da un account Facebook con sede nel Regno Unito che ne classifica il contenuto come satira e parodia”.

Nelle citazioni attribuite a Meloni si afferma che il Primo Ministro britannico Keir Starmer non abbia avuto alcun ruolo nel garantire un accordo di cessate il fuoco a Gaza.

Ecco il testo preciso:

“Il Primo Ministro italiano Georgia Meloni avrebbe ATTACCATO Keir Starmer affermando che non ha avuto alcun ruolo nell’accordo di pace per Gaza, definendo la situazione un imbarazzo internazionale”.

Segue una frase in italiano che è la chiave per capire lo scherzo:

“Salsa: satira con un pizzico di sale”.

Post satirici

Altro post satirico:

“Il Primo Ministro italiano Georgia Meloni ha stroncato Keir Starmer affermando che non ha avuto alcun ruolo nell’accordo di pace per Gaza, definendolo un imbarazzo internazionale. Giorgia ha dichiarato: “Semmai ha danneggiato i negoziati di pace, cercando di imporre il suo padrone Tony Blair ai

palestinesi. Ora vuole farsi fotografare e affermare di aver contribuito. Rabbrividisco”. Ha aggiunto: “Dovrebbe smetterla di perdere tempo a intromettersi negli affari internazionali e sistemare il suo

Paese, la gente ne ha abbastanza”. Sorprendentemente, la Georgia sembra capire il popolo britannico meglio del nostro Primo Ministro,

che ha effettuato 27 visite all’estero da quando è entrato in carica. Il nostro Paese è frammentato e la frattura più grande si è creata da quando Starmer si è insediato mentendo”.

Un portavoce dell’ufficio di Meloni ha dichiarato a Reuters in un’e-mail che “di solito non commentano i post sui social media di account o pagine non ufficiali, soprattutto quando contengono notizie false, come in questo caso”.