La comunità politica e l’opinione pubblica sono scosse dal drammatico evento che ha colpito la ministra delle Pari opportunità e della famiglia, Eugenia Roccella. Il marito della ministra risulta infatti disperso dopo essersi tuffato nelle acque del lago di Vico, probabilmente colto da uno shock termico.

Invece di raccogliere solidarietà, la notizia ha purtroppo scatenato sui social network una serie di reazioni violente e insulti. Di fronte a questa ondata di sciacallaggio mediatico, la premier Giorgia Meloni ha deciso di intervenire pubblicamente con un duro post di condanna.

La ferma condanna di Giorgia Meloni

La presidente del Consiglio non ha nascosto il proprio sconcerto per la mancanza di empatia dimostrata da molti utenti in un momento così doloroso. Con un messaggio affidato a X, la premier ha stigmatizzato gli attacchi definendoli inaccettabili e specchio di un dibattito pubblico ormai degradato. Meloni ha infatti dichiarato: “Leggere in queste ore commenti ignobili e disumani contro Eugenia Roccella è qualcosa che fa rabbrividire”.

La premier ha poi proseguito sottolineando la gravità della situazione: “C’è un limite che non dovrebbe mai essere superato, ed è quello del rispetto dovuto alla sofferenza umana. Quando si arriva a colpire una persona e una famiglia in un momento così drammatico, non si è più nel campo dello scontro politico, ma in quello della miseria morale. È anche il frutto di un clima avvelenato che alcuni hanno alimentato per troppo tempo, legittimando odio, disumanizzazione e disprezzo. E questo schifo dovrebbe indignare tutti, senza eccezioni e senza ambiguità”.