“Essere accostata a Charlie Kirk è motivo di orgoglio: lui ha fatto della sua vita una battaglia per la libertà di pensiero”. Questo il commento del primo ministro italiano in riferimento alla scritta comparsa su una parete della stazione di Porta Susa a Torino. “Meloni come Kirk” si legge. “Kirk ha fatto della sua vita una battaglia per la libertà di pensiero. Chi scrive minacce sui muri – prosegue Meloni via social – resterà sempre prigioniero della violenza. Noi continueremo a camminare liberi, forti delle nostre idee”, aggiunge.

I messaggi di solidarietà per la premier

Messaggi di solidarietà sono arrivati a Meloni dai colleghi di maggioranza e opposizione. “Scritte minacciose, parole di odio ancora una volta contro la presidente Giorgia Meloni. Voglio offrire a lei la mia solidarietà, e voglio ripetere ancora una volta che bisogna abbassare i toni dello scontro politico, bisogna riportare il confronto a un livello di civiltà e rispetto che molti sembrano aver smarrito”, scrive su X il ministro degli Esteri e vice premier, Antonio Tajani. “La violenza verbale, i discorsi di odio devono scomparire dal nostro confronto politico”, afferma.

Solidarietà arriva a Meloni anche da Italia Viva. “Le scritte apparse a Torino contro la Presidente del Consiglio sono inaccettabili – afferma presidente dei deputati di Iv Maria Elena Boschi – . Il dissenso politico è legittimo, ma l’odio e le minacce non lo saranno mai. A Giorgia Meloni la nostra solidarietà. Noi saremo sempre dalla parte della non violenza”.