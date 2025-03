Gian Antonio Girelli è il vicepresidente della Commissione di inchiesta Covid. Il deputato del Partito Democratico ha commentato la giornata in memoria delle vittime della pandemia che si celebra nella data odierna: “Oggi è la giornata di ricordo delle vittime del Covid. Data simbolo legata alle tragiche immagini di Bergamo con quei mezzi militari che trasportavano le bare dei defunti. È l’occasione per ricordare tante cose, il dolore di quei momenti, il senso di impotenza, la disperazione di molte persone e famiglie, l’eroico sforzo di sanitari, volontari, forze dell’ordine, nonché vertici istituzionali e amministratori locali chiamati a scelte non facili, ma fondamentali”.

Girelli ha proseguito: “Va ricordato lo sforzo della ricerca e della scienza nell’offrirci indicazioni preziose e possibili soluzioni. Di tutto questo cosa è rimasto? Purtroppo poco. Invece che una attenta analisi di quanto avvenuto, la costruzione di un modello capace di affrontare possibili nuove emergenze, il mondo in cui viviamo è particolarmente esposto a queste situazioni, assistiamo al tentativo di speculare sulla tragedia vissuta, dando voce alla non scienza, giudicando ciò che è stato fatto con la superficialità di chi vuole dimostrare la propria tesi invece che approfondire gli argomenti”.

“L’auspicio – ha concluso il deputato Pd – è che questa giornata porti a riflettere e aiuti a riportare la giusta serenità e serietà nel dibattito su quei tragici momenti. Lo dobbiamo alle tante persone morte per Covid, lo dobbiamo al ruolo che ci è stato consegnato che è cercare risposte ai bisogni e alle difficoltà che le persone vivono o possono trovarsi a vivere, non certo ad alimentare artificiose e, in questo caso, vergognose polemiche”.