L’ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, presidente del Comitato militare della Nato, ha spiegato in un’intervista al Financial Times che l’Alleanza sta valutando un approccio “più aggressivo” contro attacchi informatici, sabotaggi e violazioni dello spazio aereo attribuiti alla Russia. “Stiamo studiando tutto… sul fronte informatico siamo in un certo senso reattivi. Essere più aggressivi o proattivi invece che reattivi è qualcosa a cui stiamo pensando”, ha dichiarato, precisando che un “attacco preventivo” potrebbe configurarsi come “un’azione difensiva”, pur restando “più lontano dal nostro normale modo di pensare”.

Mosca ha reagito duramente alle parole di Cavo Dragone: la portavoce del ministero degli Esteri Maria Zakharova ha definito le parole dell’ammiraglio “estremamente irresponsabili” e un tentativo di “minare gli sforzi” per una soluzione della crisi ucraina, avvertendo che simili dichiarazioni “comportano rischi”.

Ma l’intervista ha avuto ripercussioni anche nel governo: “Gettare benzina sul fuoco con toni bellici o evocando ‘attacchi preventivi’ significa alimentare l’escalation”, ha scritto la Lega sui social. Il deputato Andrea Crippa ha ribadito che “usare toni bellici non aiuta a mettere fine a un conflitto che ha già causato troppe sofferenze”. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha invece difeso l’ammiraglio, ricordando che “quello che conta non sono le dichiarazioni, è il lavoro”.

Chi è Giuseppe Cavo Dragone

Nato nel 1957 ad Arquata Scrivia, Cavo Dragone è uno degli ufficiali più esperti delle Forze armate italiane. Entrato in Accademia nel 1976, è stato pilota di elicotteri e caccia imbarcati, comandante del Comsubin, dell’Aviazione Navale, del Covi e poi della Marina Militare. È stato capo di Stato maggiore della Difesa dal 2021 al 2024. Nel corso della carriera ha guidato reparti speciali, missioni interforze e programmi di modernizzazione delle capacità aeronavali italiane.

Dal 17 gennaio 2025 presiede il Comitato militare dell’Alleanza, dove coordina i capi di Stato maggiore dei Paesi membri.