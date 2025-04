Continua la guerra fra Harvard – prima università a ribellarsi agli ukase quotidiani di Trump e i suoi scoperti tentativi di ergersi ad autocrate – e l’amministrazione Usa che ormai somministra ordini perentori indistinguibili dalla minaccia o dal ricatto.

La minaccia di vietare l’iscrizione agli studenti stranieri

L’ultimo di oggi: la Casa Bianca ha minacciato di vietare all’Università di Harvard di ammettere studenti stranieri se non accetterà di sottoporsi a controlli sulle ammissioni, sulle assunzioni e sull’orientamento politico.

“Se Harvard non riuscirà a dimostrare il pieno rispetto dei suoi obblighi di segnalazione, l’università perderà il privilegio di iscrivere studenti internazionali”, ha scritto in un comunicato stampa il Dipartimento per la sicurezza interna degli Stati Uniti.

Harvard la ribelle sfida Trump

I professori dell’università – fra i pochi non afflitti da sonnambulismo di fronte all’erosione dello stato liberale e allo smantellamento sistematico di ogni forma di check & balance – hanno osato far causa all’amministrazione Trump per voler mettere sotto esame nove miliardi di dollari di fondi federali per l’ateneo.

L’azione legale presentata dalla divisione di Harvard della American Association of University Professors, accusa l’amministrazione di violare il Titolo VI del Civil Rights Act per “costringere le università a minare la libertà di parola e la ricerca accademica al servizio della politica e delle preferenze politiche del governo”.