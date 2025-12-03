“I reperti” umani consegnati ieri da Hamas a Israele per essere analizzati non appartengono a nessuno dei due ostaggi ancora a Gaza. Lo riferisce l’ufficio del primo ministro Benyamin Netanyahu, aggiungendo che le famiglie sono state aggiornate.

Netanyahu chiede a Trump di sostenerlo sulla grazia

La fazione palestinese deve ancora restituire i corpi dell’israeliano Ran Gvili e del thailandese Sudthisak Rinthalak. “Gli sforzi per il loro rientro non cesseranno fino al completamento della missione, per garantire loro una degna sepoltura in patria”, conclude l’ufficio del premier.

Premier che nel frattempo gioca un’altra decisiva partita sul fronte interno. Netanyahu ha chiesto a Donald Trump maggiore sostegno nella sua richiesta di grazia al presidente israeliano.

Lo riporta Axios citando alcune fonti. Lunedì nel corso di una lunga conversazione telefonica incentrata su Gaza e sulla Siria, i due leader hanno parlato anche del processo per corruzione a carico del premier e Netanyahu ha chiesto a Trump di continuare a sostenerlo. Il tycoon comunque non si è impegnato a compiere ulteriori passi per Netanyahu.