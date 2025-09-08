L’ultimo sondaggio Nbc News Decision Desk condotto da SurveyMonkey rivela che il giudizio degli americani sulle prestazioni del presidente Donald Trump è negativo, nonostante le numerose iniziative della sua amministrazione su dazi, immigrazione e salute pubblica.

Ad approvare l’operato di Trump è poco più di quattro americani su 10 (43 per cento), dato che è in linea con una rilevazione fatta a giugno, mentre il 57 per cento la disapprova. I giudizi più severi riguardano le questioni economiche, con solo il 41% che approva la sua gestione del commercio e solo il 31% quella dell’inflazione. Ma anche sui vaccini, rispetto ai quali c’è un forte sostegno bipartisan.

Una settimana fa, un sondaggio della Quinnipiac University aveva dato risultati simili. Anche in questo caso la popolarità di Trump era risultata ai minimi storici con solo il 37 per cento degli intervistati che aveva dichiarato di approvare il modo con cui il Presidente sta guidando l’America. Il 55 per cento aveva dichiarato di disapprovare, mentre il 7 per cento non si era pronunciato.