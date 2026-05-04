Si sarebbe dichiarato “cieco assoluto” dal 2018 senza esserlo realmente. Questa la storia di un 60enne dei Castelli Romani, scoperto dalla Guardia di Finanza di Roma, come rende noto il Corriere della Sera. All’uomo le Fiamme Gialle hanno sequestrato 104mila euro, che sarebbero stati indebitamente percepiti attraverso la pensione di invalidità e l’indennità di accompagnamento.

L’indagine ha avuto inizio dopo alcune segnalazioni “ambigue” proprio da parte del sospettato. L’uomo, che ha richiesto un pass disabili per l’auto, generalmente preso per un accompagnatore, ha chiamato i vigili per denunciare dei comportamenti scorretti di altri automobilisti, proprio mentre era alla guida. Non solo: nel 2024 il finto invalido ha fatto domanda per avere il porto d’armi sportivo. Il 60enne è stato denunciato per truffa aggravata e per lui è stato disposto il sequestro dei soldi indebitamente percepiti.