“Mi è apparso San Petronio e mi ha detto che non andrò via da qua fino a quando il Bologna non vincerà lo scudetto”. Certo, l’apparizione di un santo a un ministro della Chiesa, di questi tempi addirittura papabile – non è messo male almeno secondo i bookmaker inglesi – sarebbe da prendere in gran considerazione.

Una battuta di spirito ma, hai visto mai?

Accontentiamoci di ridurla a una battuta di spirito e riferirla senza secondi fini. Il cardinale Matteo Zuppi, nell’incontro con i preti bolognesi del vicariato centro, incontrati in mattinata in curia, s’è lasciato andare forse per allentare un po’ la pressione.

Poi, hai visto mai? si dice a Roma. E comunque un timorato di Dio non è detto non debba qualcosa anche alla scaramanzia.

L’arcivescovo e presidente della Cei ha brevemente scherzato, come suo solito, sul suo futuro in vista del conclave, tranquillizzando i sacerdoti e poi li ha ascoltati su alcune questioni territoriali delle parrocchie del centro storico.

Prima di pranzare con l’arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, prima di ripartire per Roma. Alla fumata bianca, chi vivrà vedrà.