Il Consiglio comunale di Milano, dopo quasi 12 ore di discussione consecutive, ha approvato a notte fonda la delibera sulla vendita dello stadio di San Siro a Inter e Milan Il documento è stato approvato con 24 sì, 20 no e nessun astenuto.

Forza Italia spacca il centrodestra

Due consiglieri non hanno partecipato al voto. Forza Italia come annunciato non era in aula, tranne un consigliere dissidente dalla linea del partito, Alessandro De Chirico, che ha votato no.

Uscendo dall’aula, tre consiglieri su quattro di Forza Italia hanno fatto abbassare il quorum, alla maggioranza non servivano più almeno 25 voti.

Con la delibera il Comune vende (e non concede) il Meazza e le aree circostanti ai club per un valore di 197 milioni di euro, per permettergli di realizzare un nuovo impianto, mentre San Siro verrà abbattuto (sempre che il 10 novembre non scatti il vincolo sul secondo anello rendendo impossibile la demolizione).