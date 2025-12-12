Il consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov ha ribadito che, per Mosca, l’intero Donbass “appartiene alla Russia, secondo la Costituzione”, respingendo così l’ipotesi avanzata dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky di indire un referendum sul futuro della regione. Lo ha detto durante un’intervista a Kommersant. Ushakov ha inoltre escluso la possibilità di un cessate il fuoco immediato, sostenendo che in Ucraina potrà esserci una tregua “solo dopo il ritiro delle truppe ucraine” dal Donbass. Il consigliere ha spiegato che “questo è uno dei requisiti che gli americani impongono” a Kiev, sottolineando che la posizione di Mosca rimane ferma.

Ushakov ha poi aggiunto che “prima o poi, se non attraverso negoziati, allora con la forza, questo territorio passerà sotto il pieno controllo della Federazione Russa”, rimarcando che la questione territoriale resta per il Cremlino non negoziabile.